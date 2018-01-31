HABER

Hawaii'de halka yanlışlıkla 'füze saldırısı' mesajı gönderen memur görevden alındı

31.01.2018 03:39 | Son Güncelleme

ABD'nin Hawaii eyaletinde 13 Ocak'ta halka yanlışlıkla, "Hawaii balistik füze saldırısı tehdidi altında. Acilen korunaklı bir yer bulun. Bu bir tatbikat değildir" şeklinde bir cep telefonu mesajı gönderen memur görevden alındı. Hawaii Acil Durum Yönetimi Dairesi Başkanı ve kurumun üst düzey bir yöneticisi de istifa etti.

ABD'nin Hawaii eyaletinde 13 Ocak'ta halka yanlışlıkla, "Hawaii balistik füze saldırısı tehdidi altında. Acilen korunaklı bir yer bulun. Bu bir tatbikat değildir" şeklinde bir cep telefonu mesajı gönderen memur görevden alındı.

Memurun yürütülen bir tatbikatı gerçek saldırı zannettiği, aynı hatayı daha önce iki kez daha yaptğı açıklandı.

Görevden alınan memurun adı açıklanmazken, Hawaii Acil Durum Yönetimi Dairesi Başkanı Vern Miyagi ve kurumun üst düzey yöneticisi Toby Clairmont da istifa etti.

Hawaiililere gönderilen cep telefonu mesajı eyalatte paniğe yol açmış, hata ancak 38 dakika sonra düzeltilebilmişti.

Uyarı ise daha önce televizyonlardan ve radyolardan da duyurulmuştu.

Olayı soruşturan federal yetkililer, Hawaai'de yanlış bir alarm gönderilmesi halinde ne yapılması gerektiğine yönelik bir hazırlık olmadığını tespit etmişlerdi.

Getty Hawaii Valisi David Ige Hawaii Valisi David Ige ise mesajın vardiya değişimi sırasında bir çalışanın yanlış bir düğmeye basması sonucu gönderildiğini söylemiş ve özür dilemişti.

Eyalette Aralık ayında Soğuk Savaş'tan bu yana ilk kez nükleer saldırı uyarı sireni test edilmişti.

Hawaii'de yanlış nükleer füze alarmı paniğe yol açtı

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İzleyenler şaştı kaldı! 'Şu an binlerce bayan geliyor'

İzleyenler şaştı kaldı! 'Şu an binlerce bayan geliyor'

Acun Ilıcalı'dan kızına doğum günü sürprizi! Yok böyle hediye

Acun Ilıcalı'dan kızına doğum günü sürprizi! Yok böyle hediye

Sen Anlat Karadeniz 2. bölümde şoke eden tecavüz ve şiddet sahneleri

Sen Anlat Karadeniz 2. bölümde şoke eden tecavüz ve şiddet sahneleri

Sürpriz yumurtadan mavi balina çıktı! Soluğu savcılıkta aldı

Sürpriz yumurtadan mavi balina çıktı! Soluğu savcılıkta aldı

Kediciklerden ortalığı karıştıracak Erdoğan fotoğrafları!

Kediciklerden ortalığı karıştıracak Erdoğan fotoğrafları!

Son tahminlere göre sıcaklık artıyor! İşte 31 Ocak hava durumu raporu

Son tahminlere göre sıcaklık artıyor! İşte 31 Ocak hava durumu raporu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Belçika'dan skandal Türkiye açıklaması!

Belçika'dan skandal Türkiye açıklaması!

Reyhanlı'ya iki roket atıldı, 17 yaşındaki genç kız öldü

Reyhanlı'ya iki roket atıldı, 17 yaşındaki genç kız öldü

Porno yıldızı Trump'la ilişki iddialarını gönülsüz yalanladı, First Lady ikna olmadı

Porno yıldızı Trump'la ilişki iddialarını gönülsüz yalanladı, First Lady ikna olmadı

85 tesisatçı taşıyan uçak tuvaleti bozulduğu için geri dönmek zorunda kaldı

85 tesisatçı taşıyan uçak tuvaleti bozulduğu için geri dönmek zorunda kaldı

Zeytin Dalı Harekâtı Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Türkiye'nin Afrin operasyonları işgale dönüşmemeli

Zeytin Dalı Harekâtı Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Türkiye'nin Afrin operasyonları işgale dönüşmemeli

Rus Su-27 uçağı, Karadeniz’de ABD’nin uçağına müdahale etti

Rus Su-27 uçağı, Karadeniz’de ABD’nin uçağına müdahale etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.