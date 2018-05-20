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Hawaii’de Lavlar Bir Kişiyi Ağır Yaraladı

20.05.2018 17:58 | Son Güncelleme

Hawaii’deki Kilauea yanardağındaki patlama, ilk kez bir kişinin ciddi şekilde yaralanmasına neden oldu

Hawaii’de Lavlar Bir Kişiyi Ağır Yaraladı

Hawaii’deki Kilauea yanardağındaki patlama, ilk kez bir kişinin ciddi şekilde yaralanmasına neden oldu. Lavlar sahil kesiminde yaşayanların kaçış rotası olan bir otoyolu da kapanma tehlikesiyle karşı karşıya getirdi.

Hawaii Belediye Başkanlığı Sözcüsü Janet Snyder, Noni Farms Sokağı’nda yaşayan bir kişinin evinin üçüncü katında balkonda oturduğu sırada bacağına lav sıçradığını bildirdi.

Snyder sıçramaların buzdolabı ağırlığında olabildiğini, küçük parçaların bile ölüme neden olabildiğini söyledi.

Lavlar dört evi daha yok etti ve bazı yolları kapanma tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı.

İşçiler çevre yollardaki lav birikintilerini buldozerlerle açmaya çalışıyor.

Öte yandan yetkililer ev ev dolaşarak halkı evlerini terk etmeye ikna etmeye çalışıyor.

Yetkililer ayrıca havada dolaşan hidroklorik asit bulutları ve sıcak lavların okyanusla buluşmasıyla meydana gelen cam parçacıklarının konusunda da halkı uyardı.

Yer bilimciler haftalardır Kilauea’nın zirvesinden gelen lavların yer altından 40 kilometre doğudaki Puna bölgesine ulaşabileceği konusunda halkı uyarıyordu.

Burada sıcaklığı daha düşük lav kitleleri 44 evi yok etti.

Yetkililer daha sıcak ve yapışkan lav yığınlarının yolda olabileceği ve 180 metre yüksekliğe kadar fışkırabileceği uyarısında bulundu.

Son olarak yanardağın zirvesinde iki büyük patlama daha meydana geldi.

Yetkililer dünyanın en aktif yanardağlarından Kilauea’nın yaydığı kül ve volkanik dumanın Hawaii takımadalarının en güney ucundaki Büyük Ada’yı etkisi altına alacağını söylüyor.

Bu durumun hava ulaşımı açısından büyük felaket olabileceği belirtiliyor.

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