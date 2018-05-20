Hawaii’de Lavlar Bir Kişiyi Ağır Yaraladı

Hawaii’deki Kilauea yanardağındaki patlama, ilk kez bir kişinin ciddi şekilde yaralanmasına neden oldu. Lavlar sahil kesiminde yaşayanların kaçış rotası olan bir otoyolu da kapanma tehlikesiyle karşı karşıya getirdi.

Hawaii Belediye Başkanlığı Sözcüsü Janet Snyder, Noni Farms Sokağı’nda yaşayan bir kişinin evinin üçüncü katında balkonda oturduğu sırada bacağına lav sıçradığını bildirdi.

Snyder sıçramaların buzdolabı ağırlığında olabildiğini, küçük parçaların bile ölüme neden olabildiğini söyledi.

Lavlar dört evi daha yok etti ve bazı yolları kapanma tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı.

İşçiler çevre yollardaki lav birikintilerini buldozerlerle açmaya çalışıyor.

Öte yandan yetkililer ev ev dolaşarak halkı evlerini terk etmeye ikna etmeye çalışıyor.

Yetkililer ayrıca havada dolaşan hidroklorik asit bulutları ve sıcak lavların okyanusla buluşmasıyla meydana gelen cam parçacıklarının konusunda da halkı uyardı.

Yer bilimciler haftalardır Kilauea’nın zirvesinden gelen lavların yer altından 40 kilometre doğudaki Puna bölgesine ulaşabileceği konusunda halkı uyarıyordu.