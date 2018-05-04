Hawaii’de Yanardağ Patladı: Lavlar Yerleşim Yerlerine Ulaştı

Amerika’nın Hawaii eyaletindeki adalardan en büyüğünde yer alan Kliauea Yanardağı’nın patlaması sonucu taşan lavlar yerleşim yerlerine ulaştı. Bölgeden zorunlu tahliyeler başladı.
Hawaii’deki Volkan Gözlemevi patlamanın yerel saatle Perşembe akşam 16:45’te yaşandığını açıkladı. Yanardağdan yükselen dumanlar ve yollara taşan lavlar gözle görülür mesafedeydi.
ABD’nin Pasifik kıyılarındaki gözde tatil merkezlerinden olan Hawaii’de art arda yaşanan depremlerin sonuncusunun, yanardağdaki patlamayı tetiklediği düşünülüyor.
Yanardağdan fışkıran yaklaşık 45 metre yükseklikteki lavların bir evin çevresindeki 180 metrelik alana yayıldığı görüldü.
Bölgedeki itfaiye ve polis yetkilileri, bölgede yaşayanları, hafta boyunca her an evlerini boşaltmaya hazır olmaları konusunda uyardı.
Kilauea Yanardağı’nda yaklaşık 30 yıldır sürekli patlamalar yaşanıyor.
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