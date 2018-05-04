HABER

Hawaii’de Yanardağ Patladı: Lavlar Yerleşim Yerlerine Ulaştı

04.05.2018 16:32 | Son Güncelleme

Amerika’nın Hawaii eyaletindeki adalardan en büyüğünde yer alan Kliauea Yanardağı’nın patlaması sonucu taşan lavlar yerleşim yerlerine ulaştı

Hawaii’de Yanardağ Patladı: Lavlar Yerleşim Yerlerine Ulaştı

Amerika’nın Hawaii eyaletindeki adalardan en büyüğünde yer alan Kliauea Yanardağı’nın patlaması sonucu taşan lavlar yerleşim yerlerine ulaştı. Bölgeden zorunlu tahliyeler başladı.

Hawaii’deki Volkan Gözlemevi patlamanın yerel saatle Perşembe akşam 16:45’te yaşandığını açıkladı. Yanardağdan yükselen dumanlar ve yollara taşan lavlar gözle görülür mesafedeydi.

ABD’nin Pasifik kıyılarındaki gözde tatil merkezlerinden olan Hawaii’de art arda yaşanan depremlerin sonuncusunun, yanardağdaki patlamayı tetiklediği düşünülüyor.

Yanardağdan fışkıran yaklaşık 45 metre yükseklikteki lavların bir evin çevresindeki 180 metrelik alana yayıldığı görüldü.

Bölgedeki itfaiye ve polis yetkilileri, bölgede yaşayanları, hafta boyunca her an evlerini boşaltmaya hazır olmaları konusunda uyardı.

Kilauea Yanardağı’nda yaklaşık 30 yıldır sürekli patlamalar yaşanıyor.

Akşener'den Bahçeli'ye: Eylemsiz doçent, yancı!Akşener'den Bahçeli'ye: Eylemsiz doçent, yancı!
Cumhurbaşkanı adayı belli oluyor!Cumhurbaşkanı adayı belli oluyor!
Erdoğan, sürpriz ismi kabul ettiErdoğan, sürpriz ismi kabul etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Deniz Akkaya'dan Gülben Ergen'e: olay sözler! '3 otel odası 3 farklı adam'

Deniz Akkaya'dan Gülben Ergen'e: olay sözler! '3 otel odası 3 farklı adam'

Muharrem İnce ne kadar oy alır? 24 Haziran seçimleriyle ilgili son anket sonuçları

Muharrem İnce ne kadar oy alır? 24 Haziran seçimleriyle ilgili son anket sonuçları

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! İşte Muharrem İnce'nin oy oranı

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! İşte Muharrem İnce'nin oy oranı

TFF, Beşiktaş-Kayserispor maçının gününü değiştirdi

TFF, Beşiktaş-Kayserispor maçının gününü değiştirdi

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı düğüne gitmeyecek!

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı düğüne gitmeyecek!

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Nobel Edebiyat Ödülü bu sene verilmeyecek!

Nobel Edebiyat Ödülü bu sene verilmeyecek!

Anoreksiyanın pençesindeki kadın yaşadığı mucizeyle hayata tutundu

Anoreksiyanın pençesindeki kadın yaşadığı mucizeyle hayata tutundu

Adalarına kimseyi yaklaştırmıyorlar! İşte dünyanın en izole kabilesi

Adalarına kimseyi yaklaştırmıyorlar! İşte dünyanın en izole kabilesi

Evlerinde tadilat yaparken buldular! İçinden çıkanlar şoke etti

Evlerinde tadilat yaparken buldular! İçinden çıkanlar şoke etti

Tam 25 yıl sonra ortaya çıktı! Meğer yıllar önce de aynı noktada...

Tam 25 yıl sonra ortaya çıktı! Meğer yıllar önce de aynı noktada...

Dev kediler şehirleri işgal etti!

Dev kediler şehirleri işgal etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.