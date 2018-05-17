Hawaii’de Yanardağ Patlaması Korkuttu

Hawaii’nin Büyük Ada’sında bulunan Kilauea Yanardağı’ndaki patlama kül yığınlarının 9 bin metre havaya püskürmesine neden oldu. Küllerin geniş bir alanı etkilemesi nedeniyle yetkililer ada sakinlerine evlerinden çıkmamaları uyarısı yaptı.
Patlama, adanın güney doğusundaki küçük bir bölgede 37 evin yok olmasına ve 2 bin kişinin tahliye edilmesine neden oldu.
Uzmanlar, lavların su seviyesinin altına inmesiyle buhar patlamaları meydana gelebileceği konusunda uyardı.
Amerikan Jeolojik Araştırmalar Merkezi, güçlü patlamaların 1 kilometre uzaklığa kadar otomobil büyüklüğünde, yaklaşık 20 kilometre uzaklığa kadar da çakıl taşı büyüklüğünde parçalar fırlatabileceği uyarısında bulundu.
Böyle bir patlama sadece Büyük Ada’daki geniş alanları volkanik küllerle kaplamakla kalmayacak, küllerin stratosfere ulaşması ve rüzgarlarla taşınması halinde diğer Hawaii adalarına ve uzak bölgelere de yayılacak.
Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan Kilauea en son 1924’te patlamıştı.
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