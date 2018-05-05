Hawaii'de Yanardağdan Çıkan Lavlar Yerleşim Birimlerini Tehdit Ediyor

Hawaii eyaletinin en büyük adasında faaliyete geçen Kilauea Yanardağı, adanın doğu bölgesini lav ve havaya saçılan zehirli gazla tehdit ediyor. Yetkililer yanardağa yakın bölgelerde yaşayanları tahliye ediyor.

Yanardağın çevresinde oluşan yarıklardan akan lavlar ve zehirli gaz dünden bu yana çevredeki yerleşim yerlerini tehdide devam ediyor. Ayrıca merkez üssü yanardağın güneyinde tespit edilen 6,9 büyüklüğündeki deprem de paniğe yol açtı.

Dün de 5,7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Yetkililer, daha yeni depremler yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Havadan çekilen videolar, lavların yerden açılan yarıklardan fışkırdığını ve ormanlık alana doğru ilerlediğini gösteriyor. Kimi yerlerde lav ve kızgın kayaların metrelerce sıçradığı gözleniyor.

Perşembe günü faaliyete geçen yanardağ, çevrede yaşayan 1500 kadar kişinin evlerini terk etmesine yol açtı. Yetkililer 100 kadar kişinin de sığınaklara götürüldüğünü bildirdi.

Şu ana kadar ölü ve yaralı kaydedilmedi. Ancak zehirli sülfür gazının özellikle yaşlı ve solunum rahatsızlıkları olan kişiler üzerinde hayati tehlike oluşturabileceği uyarısı yapılıyor.

Yetkililer, yanardağın her an infilak edebileceğini ve çevrede yaşayanların tahliyeye hazır olmaları, resmi uyarıları dikkate almaları gerektiğini söylüyor.

Büyük Okyanus’taki Hawaii takımadalarının en büyük adasını oluşturan beş yanardağdan Kilauea, son 30 yıldır aralıklı olarak faaliyette. Yanardağdan fışkıran lavlar ABD Jeolojik Araştırma Merkezi’nin verilerine göre 125 kilometrekarelik alanı kaplamış durumda.

