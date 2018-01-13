Hawaii’de Yanlış ‘Füze’ Alarmı

Hawaii'de, eyalet sakinlerinin cep telefonlarına gelen ‘Hawaii'ye balistik füze atıldı. Hemen saklanacak bir yer bulunuz. Bu bir tatbikat değildir' uyarısı paniğe neden oldu. Daha sonra uyarının bir hata sonucu yapıldığı, an itibariyle Hawaii'ye karşı hiçbir füze tehdidie olmadığı belirtildi.

Hawaii Acil Durum Yönetimi Dairesi sözcüsü Richard Repoza, uyarının yanlış alarm olduğunu söyledi. Repoza, durumu soruşturduklarını da ekledi.

Füze uyarısı, Hawaii adalarında yaşayanlar ve sosyal medyada panik yarattı.