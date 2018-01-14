HABER

Hawaii'de yanlış nükleer füze alarmı paniğe yol açtı

14.01.2018 12:34 | Son Güncelleme 52 dakika önce

ABD'nin Hawaii eyaletinde vatandaşların cep telefonlarına yanlışlıkla bir nükleer saldırı uyarısı gönderildi. Uyarının yanlışlıkla verildiğini vatandaşlar '38 dakika sonra öğrendi'.

ABD'nin Hawaii eyaletinde vatandaşların cep telefonlarına yanlışlıkla gönderilen bir nükleer saldırı uyarısı paniğe yol açtı.

Vatandaşların cep telefonlarına gelen mesajda, "Hawaii balistik füze saldırısı tehdidi altında. Acilen korunaklı bir yer bulun. Bu bir tatbikat değildir" ifadeleri yer aldı.

Uyarı televizyon ve radyolardan da duyuruldu.

Hawaii Valisi David Ige mesajın vardiya değişimi sırasında bir çalışanın yanlış bir düğmeye basması sonucu gönderildiğini söyledi ve özür diledi.

ABD hükümeti konuyla ilgili soruşturma başlatılacağını açıkladı.

Uyarının yapılmasından sonra Hawaiililerin büyük bir panik yaşadığı belirtiliyor.

ABD'de yaşayanlar, yaşanan panik sırasında sevdikleriyle yaptıkları yazışmaları paylaştı.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, nükleer füze uyarısı yapıldıktan sonra Hawaii Üniversitesi'nden öğrencilerin barınak bulmak için koşuştukları görülüyor.

Hawaii'nin en büyük gazetesi Honolulu Star-Advertiser'a göre, uyarı yayınlandıktan 18 dakika sonra e-posta ile geri çekildi, ancak cep telefonu mesajıyla halkın bilgilendirilmesi 38 dakika aldı.

Aralık ayında Soğuk Savaş'tan beri ilk kez eyalette, nükleer saldırı uyarı sireni test edilmişti.

Olay, Cumartesi sabahı meydana geldi.

Kuzey Kore: Tüm ABD vuruş menzilimizdeKuzey Kore sınırında yaşamak nasıl bir şey?ABD nükleer güce sahip Kuzey Kore konusunda ne yapabilir?

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emlakçı 'Arsanı neden ucuza satıyorsun' dedi, 7 milyonluk dolandırıcılık ortaya çıktı

Emlakçı 'Arsanı neden ucuza satıyorsun' dedi, 7 milyonluk dolandırıcılık ortaya çıktı

Son dakika! Trabzon Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı

Son dakika! Trabzon Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı

Ekrem Dumanlı'nın Abdullah Gül videosunun anlamı ne?

Ekrem Dumanlı'nın Abdullah Gül videosunun anlamı ne?

Hayko Cepkin'den Asena Atalay açıklaması

Hayko Cepkin'den Asena Atalay açıklaması

Cenk Tosun ilk maçında beğeni topladı

Cenk Tosun ilk maçında beğeni topladı

Trabzon'da pistten çıkan uçak böyle görüntülendi! Korku dolu kareler...

Trabzon'da pistten çıkan uçak böyle görüntülendi! Korku dolu kareler...

İlginizi Çekebilir

Menbiç'te halk terör örgütüne karşı ayaklandı

Menbiç'te halk terör örgütüne karşı ayaklandı

Reklam afişi tepki çekmişti! H&M mağazasına saldırdılar

Reklam afişi tepki çekmişti! H&M mağazasına saldırdılar

O sözlere büyük öfke

O sözlere büyük öfke

Viagra'yı fazla kaçırınca olanlar oldu! Havalimanında şoke eden görüntüler

Viagra'yı fazla kaçırınca olanlar oldu! Havalimanında şoke eden görüntüler

Pazardan aldığı gibi yedi hayatını kaybetti!

Pazardan aldığı gibi yedi hayatını kaybetti!

Diğer Haberler
54 ülke özür talep etti! Trump'ın tepkisi merakla bekleniyor...

54 ülke özür talep etti! Trump'ın tepkisi merakla bekleniyor...

Son dakika! Peru'da deprem

Son dakika! Peru'da deprem

Henüz 20 yaşında ama sayılı zenginler arasına girdi!

Henüz 20 yaşında ama sayılı zenginler arasına girdi!

Ateşkes bitti Kolombiya karıştı! 17 üye etkisiz hale getirildi

Ateşkes bitti Kolombiya karıştı! 17 üye etkisiz hale getirildi

Hollywood yıldızı taciz mağdurlarına seslendi: Sessizlik işkenceciyi teşvik eder...

Hollywood yıldızı taciz mağdurlarına seslendi: Sessizlik işkenceciyi teşvik eder...

ABD'de balistik füze saldırısı paniği! Telefonlara uyarı mesajı geldi

ABD'de balistik füze saldırısı paniği! Telefonlara uyarı mesajı geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.