Hayat Kurtaran Su Robotu

Denizde veya okyanusta boğulma tehlikesi yaşayanların yardımına sahil güvenlik ekipleri koşar. Bugünlerdeyse can kurtarma işini, Ulusal Bilim Vakfı’nın desteğiyle Texas A&M Üniversitesi’nden araştırmacıların geliştirdiği motorlu su robotları yürütüyor.

Motorlu bir deniz kurtarma robotu olan EMILY dünya çapında cankurtaranlar tarafından kullanılıyor.

Texas A&M Üniversitesi'nden Robin Murphy, “EMILY’yi suya atıyor, bir iple sudaki kişiye ulaştırıyor ve o kişinin kayalıklara çıkmasına yardım edebiliyoruz. Ayrıca, tutunmaları için bu botu da gönderebilirsiniz,” diyor.

Texas A&M Üniversitesi’nden Robin Murphy ve ekibi, Ulusal Bilim Vakfı’nın da desteğiyle, bu robotu ve diğerlerini çok daha akıllı kılan yeni bir yazılım tasarlıyor: “Bu robotları sıfırdan inşa etmiyoruz. Onlara ekleme yapıyoruz.”

Murphy, bu yazılımı tasarlarken sektördeki en iyi cankurtaranların fikrini almış. Murphy ve ekibi, EMILY’nin daha otonom bir hale gelmesini sağlayacak güncellemeleri yapmak için cankurtaranlardan görüş almaya devam ediyor. Ekip, termal alıcılarla insanların sudaki yerini belirleyebilen ve hedefine yaklaşırken robotun otomatik olarak yavaşlamasını sağlayan yeni bir kullanıcı arayüzünü test ediyor.