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Hayvan haklarına daha iyi koruma için çağrılar artıyor

17.06.2018 14:31 | Son Güncelleme

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde patileri ve kuyruğu kesilmiş hâlde bulunan yavru köpeğe yönelik şiddetin sosyal medyadaki yankıları sürüyor.

Hayvan haklarına daha iyi koruma için çağrılar artıyor

Olayla ilgili Cumartesi günü bir kepçe operatörü gözaltına alındı.Sapanca'da ormanlık alanda patileri ve kuyruğu kesilmiş hâlde bulunan yavru köpeğin daha sonra tedavi altına alındığı İstanbul'da hayatını kaybetmesinin yankıları sürüyor.

Bir şüpheli gözaltında

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, üç aylık köpeğin bulunduğu yol ile kenarındaki çalılık ve otluk bölgenin temizlenmesi için belediyeye ait iş makinesiyle çalışma yürüten kepçe operatörü İ.M'nin şüpheli olarak gözaltına alındığını bildirdi.

Sosyal medya kullanıcıları ise #HayvanaŞiddetSuçtur etiketiyle binlerce paylaşım yaparak tepkilerini dile getirmeye devam ediyor.

Olaya siyasilerden de tepkiler geldi.

"Video asılsız ve provokasyon amaçlı"

Sosyal medyada Cumartesi günü yavru köpeğin patileri ve kuyruğunun Suriyeli mülteci çocuklar tarafından kesildiğinin iddia edildiği bir video dolaşıma girdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü videonun provokasyon amaçlı olduğunu belirterek konuyla ilgili bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Olay ile ilgili 16.06.2018 tarihinde birçok sosyal medya ve haber sitelerinde yayınlanan videonun 2017 tarihinde Ürdün’de çekildiği ve görüntülerdeki mekanın, Sakarya’da meydana gelen olayın gerçekleştiği ormanlık alan ile örtüşmediği tespit edilmiştir. Söz konusu olayda, Suriyeli sığınmacılara yönelik provokasyon amaçlı paylaşılan videonun sonu kesildiği ve tamamı izlenildiğinde bahse konu videonun art niyetli kişiler tarafından ülkemizde yayınlandığı değerlendirilmiştir" denildi.

Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu da Twitter üzerinden yayımladığı açıklamasında Sapanca'daki vahşetle ilgili olduğu öne sürülen videonun gerçeği yansıtmadığını belirterek tepki gösterdi:

Benzer görüşteki pek çok Twitter kullanıcısı da vahşeti Suriyeli mültecilere mal etmenin yanlış olduğunu belirtiyor.

DW,MK/CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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