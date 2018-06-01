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Hayvanat bahçesinden kaçan vahşi hayvanlar yakalandı

01.06.2018 15:41 | Son Güncelleme

Almanya'da iki aslan, iki kaplan, bir jaguar ve bir ayı Eifel'deki hayvanat bahçesinden kaçtı.

Hayvanat bahçesinden kaçan vahşi hayvanlar yakalandı

Geniş çaplı arama sonucunda hayvanlar yakalanırken, ayının vurulduğu kaydedildi.Almanya'nın Belçika ile Lüksemburg sınırına yakın bir bölgesinde yer alan hayvanat bahçesinden vahşi hayvanlar kaçtı. Kaçan hayvanların iki aslan, iki kaplan, bir jaguar ve bir ayı olduğu belirtilirken, ekipler kapsamlı bir arama faaliyeti başlattı. Vahşi hayvanların kısa sürede yakalandığı açıklandı.

Rheinland-Pfalz eyaletindeki Eifel Hayvanat Bahçesi'nin içinde yer aldığı Bitburg-Prüm bölgesi yetkilisi aramaya katılanlar arasında polis, itfaiye ile veterinerlerin yer aldığını ifade ederken, kaçan altı hayvandan biri olan ayının vurulduğunu söyledi. Alman haber ajansı dpa'ya konuşan kaynaklar da diğer hayvanların yakalandığı bilgisini verdi.

Arama kapsamında bölgede yaşayan insanların evlerini terk etmemesi istenirken, hayvanları görenlerin polise haber vermesi çağrısı yapıldı. Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece bölgede fırtına çıkmış, bölgedeki bazı yapılar bu fırtınadan ötürü hasar görmüştü. Ancak fırtınanın vahşi hayvanların hayvanat bahçesinden kaçmasına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Eifel Hayvanat Bahçesi'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre kırsal bir alanda kurulu hayvanat bahçesi kedigiller sınıfına ait hayvanlarıyla ünlü bir yer. Bu bilgilere göre hayvanat bahçesinde 30 hektarlık bir alanda 60 adet yerli ve yabancı hayvan türünün yaşadığı belirtiliyor.

dpa/DÇÜ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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