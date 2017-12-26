.. Eğer ölüyseler" sloganıyla bir kampanya başlattı.Son yıllarda hayvan hakları konusundaki girişimleriyle öne çıkan ünlü Fransız oyuncu Brigitte Bardot, kürk kullanımına karşı yürüttüğü mücadeleyi sürdürüyor. Bardot, "Hayvanları seviyorum... Eğer ölüyseler" sloganıyla bir kampanya başlattı.

Salı günü Paris ve çevresindeki kürk kapüşonu kanlar içindeki parka mont giyen bir adamın bulunduğu binlerce afişlere yer verildi.

Brigitte Bardot Vakfı'ndan yapılan açıklamada, afişlerin hayvanların korkunç kaderine dikkat çekme amacı taşıdığı vurgulandı. Yapılan açıklamada Bardot'nun "İnsanlar kürk ve canlı hayvanlar arasında bağlantı kuramadığından" yakındığına dikkat çekildi. 83 yaşındaki Bardot, kampanyayla kendilerini hayvansever addeden, ancak köpeğini dolaştırmaya çıkardığında yapay kürk olduğunu sandığı için bilmeden kürk giyen kişilere ulaşmak istediklerini belirtiyor.

Sansar, hatta kedi kürkü kullanılıyor

Brigitte Bardot Vakfı "kürkün genellikle, yapay kürkün pahalı olduğu Çin'den geldiğine" dikkat çekiyor ve bu ürünlerde sıklıkla sansar, hatta kedi kürkü kullanıldığını kaydediyor.