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"Hayvanları seviyorum... Eğer ölüyseler"

26.12.2017 21:15 | Son Güncelleme 3 saat önce

Brigitte Bardot kürk kullanımına karşı "Hayvanları seviyorum.

.. Eğer ölüyseler" sloganıyla bir kampanya başlattı.Son yıllarda hayvan hakları konusundaki girişimleriyle öne çıkan ünlü Fransız oyuncu Brigitte Bardot, kürk kullanımına karşı yürüttüğü mücadeleyi sürdürüyor. Bardot, "Hayvanları seviyorum... Eğer ölüyseler" sloganıyla bir kampanya başlattı.

Salı günü Paris ve çevresindeki kürk kapüşonu kanlar içindeki parka mont giyen bir adamın bulunduğu binlerce afişlere yer verildi.

Brigitte Bardot Vakfı'ndan yapılan açıklamada, afişlerin hayvanların korkunç kaderine dikkat çekme amacı taşıdığı vurgulandı. Yapılan açıklamada Bardot'nun "İnsanlar kürk ve canlı hayvanlar arasında bağlantı kuramadığından" yakındığına dikkat çekildi. 83 yaşındaki Bardot, kampanyayla kendilerini hayvansever addeden, ancak köpeğini dolaştırmaya çıkardığında yapay kürk olduğunu sandığı için bilmeden kürk giyen kişilere ulaşmak istediklerini belirtiyor.

Sansar, hatta kedi kürkü kullanılıyor

Brigitte Bardot Vakfı "kürkün genellikle, yapay kürkün pahalı olduğu Çin'den geldiğine" dikkat çekiyor ve bu ürünlerde sıklıkla sansar, hatta kedi kürkü kullanıldığını kaydediyor.

Fransız hayvan hakları örgütü Fourrure Torture'un verdiği bilgilere göre dünya çapındaki kürk çiftliklerinde yaklaşık 140 milyon hayvan tutuluyor. Bunlar arasında vizon, tilki, rakun ve tavşan da bulunuyor. Bu hayvanların kürkleri genellikle kapüşonların kenarlarında, montlara dolgu malzemesi olarak ya da eldiven yapımında kullanılıyor.

Brigitte Bardot başrolünü oynadığı "Ve Tanrı Kadını Yarattı"(1956) ve "Nefret" (1963) gibi filmlerle beyaz perdenin seks sembollerinden biri haline gelmişti. 40 yıldan uzun süre önce ekranlara veda eden Bardot, hayatını hayvan haklarını korumaya adamıştı. Brigitte Bardot geçen sonbaharda Papa Françesko'ya gönderdiği açık mektupta, Papa'yı hayvanların yaşadığı eziyete gerektiği kadar dikkat çekmediği gerekçesiyle eleştirmişti.

AFP/BW/HS

©Deutsche Welle Türkçe

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