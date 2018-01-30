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Hayvanlı egzoz testlerine son veriliyor

30.01.2018 16:08 | Son Güncelleme

Otomotiv sektöründe egzoz gazlarının hayvanlar üzerinde test edildiğinin ortaya çıkması Almanya'da büyük tepki topladı.

Volkswagen artık deneylerde hayvanların kullanılmayacağını duyurdu.Dizel motorların egzozundan çıkan azot dioksit gazının maymunlar üzerinde test edildiğinin ortaya çıkarılması üzerine Alman otomotiv devi Volkswagen hayvan deneylerine son verileceğini duyurdu.

Volkswagen iletişim yetkilisi Thomas Steg Bild gazetesine yaptığı açıklamada, "olayın tekerrür etmemesi için hayvanlar üzerinde deney yapılmasını önleyeceklerini" söyledi. Steg kobay olarak kullanılan maymunların sağlık durumu hakkında bilgi edinmek üzere çalışma başlattıklarını da belirtti. VWyönetim kurulu başkanı Matthias Müller de hayvanlar üzerindeki deneylerin kabul edilebilir olmadığını söyledi.

Almanya'da yoğun tepkiye yol açan tartışmalı deneyler Federal Meclis'in de gündemine alındı. Yeşiller partisi konunun hafta içinde görüşülmesi için meclis başkanlığına dilekçe verdi. Yeşiller'in Meclis Parti Grup Başkanı Britta Haßelmann "otomotiv endüstrisinin şüphe uyandıran uygulamalarından bilgisi olup olmadığını ve bu deneylere kamu kaynaklarından destek sağlanıp sağlanmadığını öğrenmek istediklerini" söyledi.

Yeşiller'den Harald Ebner hayvanlı deneylerin sıkı kontrol altına alınmasını talep etti. Bir gazeteye demeç veren Ebner resmi makamların hayvanlar üzerindeki deneyleri kısıtlama yetkisinin sınırlı olduğunu ve "kobay gerektirmeyen alternatif deney metotlarına gereken önemin verilmediğini" söyledi.

Alman Volkswagen, BMW ve Daimler şirketleri tarafından kurulan Avrupa Nakliyatçılıkta Çevre ve İnsan Sağlığı Araştırma Konsorsiyumu dizel motorlu araçların çıkardığı egzoz gazlarını zararsız göstermek için ABD ve Almanya'da deneyler yaptırmıştı.

2015 yılında Volkswagen'in dizel emisyon değerlerini manipüle ettiğinin ortaya çıkmasından sonra yedi üyeli konsorsiyumun üç Alman üyesi ortaklıktan ayrılmıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

DW, dpa/AG AÖ

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