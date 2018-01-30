Hayvanlı egzoz testlerine son veriliyor

Volkswagen artık deneylerde hayvanların kullanılmayacağını duyurdu.Dizel motorların egzozundan çıkan azot dioksit gazının maymunlar üzerinde test edildiğinin ortaya çıkarılması üzerine Alman otomotiv devi Volkswagen hayvan deneylerine son verileceğini duyurdu.

Volkswagen iletişim yetkilisi Thomas Steg Bild gazetesine yaptığı açıklamada, "olayın tekerrür etmemesi için hayvanlar üzerinde deney yapılmasını önleyeceklerini" söyledi. Steg kobay olarak kullanılan maymunların sağlık durumu hakkında bilgi edinmek üzere çalışma başlattıklarını da belirtti. VWyönetim kurulu başkanı Matthias Müller de hayvanlar üzerindeki deneylerin kabul edilebilir olmadığını söyledi.

Almanya'da yoğun tepkiye yol açan tartışmalı deneyler Federal Meclis'in de gündemine alındı. Yeşiller partisi konunun hafta içinde görüşülmesi için meclis başkanlığına dilekçe verdi. Yeşiller'in Meclis Parti Grup Başkanı Britta Haßelmann "otomotiv endüstrisinin şüphe uyandıran uygulamalarından bilgisi olup olmadığını ve bu deneylere kamu kaynaklarından destek sağlanıp sağlanmadığını öğrenmek istediklerini" söyledi.