Hazar Denizi’nin hukuki statüsünde anlaşma sağlandı

Liderler anlaşmayı “tarihi” olarak nitelendirdi.Sovyetler Birliği’nin dağılmasından bu yana, kıyısı bulunan beş ülke arasında ihtilafların yaşandığı Hazar Denizi'nin hukuki statüsüyle ilgili anlaşmaya varıldı. Hazar Denizi’ne kıyısı olan Rusya, İran, Azerbaycan, Kazakistan ve Türkmenistan’ın liderleri, bölgesel sorunları azaltmak ve deniz yatağındaki ekonomik faaliyetleri düzenlemek için bir anlaşma imzaladı.

Özellikle Hazar Denizi'ndeki potansiyel petrol ve doğal gaz kaynaklarının nasıl bölüştürüleceği konusunda anlaşmazlık yaşayan bu ülkelerin liderlerinin katıldığı imza töreni, Pazar günü Kazakistan’ın Aktav şehrinde gerçekleşti.

Törene ev sahipliği yapan Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev, beş ülkenin liderlerinin “tarihsel bir olayın katılımcıları” olduklarını belirtti. Nazarbayev imzalar atılmadan önce yaptığı konuşmasında, "Kabul edelim ki Hazar Denizi’nin statüsüyle ilgili fikir birliğine varmak zor oldu ve hızlı bir şekilde de olmadı. Görüşmeler 20 yıldan daha fazla sürdü ve tarafların birçok ortak çabasıyla gerçekleşti” dedi.