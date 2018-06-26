Haziran ayında şaşırtan görüntü! Balkanlar'a kar yağdı!

Yaz mevsimine girmemize rağmen Balkanlardaki soğuk hava, etkisini hala göstermeye devam ediyor. Slovenya’nın Kredarica bölgesinde tam anlamıyla kış mevsimi yaşanıyor. Mevsime göre hava sıcaklıklarının normalin altında olması nedeniyle Slovenya’da kar sürprizi yarattı. Slovenya Kredarica’da yağan kar heryeri bembeyaz bir örtüyle kapladı.
KIRMIZI ALARM UYARISINDA BULUNULDU
Sabahın erken saatleriyle beraber yağmaya başlayan kar, şimdiden 40 santime ulaştığı belirtildi. Meteorologlar kar yüksekliğinin 60 santime kadar ulaşacağını bildirdiler. Bölge meteorojisinden yapılan açıklamaya göre soğuk hava dalgası doğuya doğru ilerleyeceğini ve en azından 1 hafta daha Balkanları etkisi altına alacağı bildirildi. Komşu ülke Hırvatistan yaptığı uyarılarda kırmızı alarm uyarısında bulundu. Soğuk hava dalgası ve yağışların Sırbistan ve Bosna-Hersek’i de etkisi altına alacağı belirtiliyor.
DHA
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