HDP: ‘120 Bin Oy Kaybımız Var Nedenlerine Bakıyoruz’

24 Haziran cumhurbaşkanlığı seçimi ve genel seçimler sonrasında muhalefet cephesinde yaşanan hayal kırıklıkları, siyasi partileri iç eleştiri sürecine itti. HDP de bugün Parti Meclisi (PM) toplantısında yapılan ilk değerlendirmelerin ardından oy kayıpları konusunda ayrıntılı incelemelerini mahalle düzeyinde yapacağını duyurdu. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’nin açıkladığı HDP PM bildirgesinde, Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki oy kayıpları için şunlar ifade edildi: “Üzülerek belirtelim ki, Kürt illerinde istenen düzeye erişilememiş ve 120 bin civarında bir oy kaybımız olmuştur. Bu sonuç ağır baskılardan, sandık taşımalardan, zorunlu göçlerden, yüksek orandaki geçersiz oylardan, parti çalışmalarının ve müşahitlerimizin engellenmesinden, il-ilçe yöneticilerimizin ve üyelerimizin sürekli tutuklanmalarından, devletin idari ve askeri bütün yapılanmasıyla ve derin kollarıyla Cumhur İttifakı ve özellikle MHP lehine seçimlere müdahale etmesinden kaynaklanmıştır. Ancak bu olumsuzlukları bir mazerete dönüştürecek değiliz. Her şeye rağmen bu bölgede daha başarılı bir sonuç elde edememiş olmamızı kendi eksiğimiz olarak görmekteyiz. Buna dair değerlendirmelerimizi tamamlayıp yanlışlarımızı ve eksiklerimizi aşma, halkımızın eleştirileri doğrultusunda kendimizi düzeltme konusunda kararlıyız.”

Sezai Temelli, Türkiye’nin batısında oy artışına karşılık doğusundaki düşüşe ilişkin soru üzerine, “Son 3 yılda bölgeden çok fazla göç söz konusu oldu. Düşüşlerin en önemli nedenlerinden biri iç göç. Baskılar, manipülasyon, oy taşıma gibi birçok faktör var. Toplam oy içinde 120 bin oydan bahsediyoruz ama 1 oy bile önemlidir. Eğer HDP tercihinde bir değişiklik varsa bunun yanıtlarını arayacağız. Batı oyları HDP’nin demokratikleşme, barış mücadelesindeki kararlılığı sonucu HDP’ye gelmiştir. MHP oylarının yükselişine ‘garnizon etkisi’ diyorum. Bölgedeki garnizon artışının etkisi var. Bunun da çalışmasını yapacağız” dedi. “İnsanlar HDP’siz parlamento, Türkiye istemiyor” HDP Eş Genel Başkanı Buldan, “Meşru koşullarda bir seçim olmadı. OHAL sürecinde çok yoğun baskıların devam ettiği bir dönemde cumhurbaşkanı adayımız Sayın Selahattin Demirtaş’ın tutuklu olduğu bir dönemde büyük bir başarı elde ettiğimizi belirtiyoruz. Bu seçimin kazananı HDP olmuştur. Her türlü olanaksızlığa, engellemeye rağmen yüzde 10 barajını aşan HDP büyük bir başarı elde etmiştir. Bize oy veren vermeyen tüm Türkiye halklarına teşekkür ediyoruz. İnsanlar, ‘HDP’siz bir Parlamento, HDP’siz bir Türkiye istemiyoruz’ demişlerdir” diye konuştu.

HDP Parti Meclisi Bildirgesi’nde ise, seçim sürecine ilişkin şu eleştirilere yer verildi: “24 Haziran seçimleri OHAL gölgesinde, adil ve eşit olmayan koşullarda, demokratik meşruiyeti bulunmayan bir ortamda yapılmıştır. Seçime katılım oranı demokratikliğin veya meşruiyetin karinesi olamaz. AKP Genel Başkanı Erdoğan ve partisinin bütün temsilcileri HDP’nin baraj altında bırakılması, demokratik siyasetten tasfiye edilmesi için parası, sivil ve asker bürokratı, kaymakamı ve valisiyle devletin bütün imkanlarını pervasızca kullanmışlardır. İktidarın sesi ve borazanı olan medyada ağır ambargo uygulanmıştır, HDP’nin sözü topluma ulaşmasın diye elden gelen yapılmıştır. Dünya siyaset tarihinde ilk kez bir cumhurbaşkanı adayı kampanyasını bir hücreden ve siyasi rehine olarak sürdürmüştür. Keyfilik ve hukuksuzluk sona erdirilmeli, yaklaşık 4,5 milyon oy almış olan Demirtaş derhal serbest bırakılmalıdır.” Buldan: “İçişleri Bakanı Süleyman Soylu haddini bilmeli” Pervin Buldan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kendisini Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesi Yanyurt köyünde AKP’li müşahit öldürüldüğü için telefonda aradığını belirterek, “Müşahit olan bir insanın infaz edildiğini ve bu infazdan partimizi sorumlu tuttuğunu söyledi. Sayın Soylu direkt partimizi hedef gösteren ifadeler kullandı, infazın partimizle bağlantılı olduğunu ima etti. Bu konuşmayı reddediyoruz” dedi.