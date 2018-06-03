HDP Almanya'nın Berlin kentinde miting yaptı! Sadece 250 kişi katıldı

Bir süre önce Köln'de yapılan mitingde Alman polisince konuşmasına izin verilmeyen eski HDP milletvekili Ahmet Yıldırım'ın alandakilere seslenmesine Berlin polisinin izin vermesi dikkati çekti.
Mitingde eski Cizre Belediye Başkanı Leyla İmret de konuştu.
Polis, miting öncesi, organizatörlere terör örgütü PKK ve terörist başı Abdullah Öcalan'a ait paçavraların açılmaması, aksi halde bunların toplatılacağı uyarısında bulundu.
Almanya’nın bu konudaki iki yüzlü tutumuna Türkiye tarafından daha önce büyük tepki gösterilmişti.
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