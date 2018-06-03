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HDP Almanya'nın Berlin kentinde miting yaptı! Sadece 250 kişi katıldı

DÜNYA HABERLERİ  | 03.06.2018 22:25 | Son Güncelleme

Kreuzberg ilçesindeki Oranien Meydanı'nda düzenlenen ve organizatörlerce binlerce kişinin katılacağı öne sürülen mitingde yaklaşık 250 kişi yer aldı.

HDP Almanya'nın Berlin kentinde miting yaptı! Sadece 250 kişi katıldı

Bir süre önce Köln'de yapılan mitingde Alman polisince konuşmasına izin verilmeyen eski HDP milletvekili Ahmet Yıldırım'ın alandakilere seslenmesine Berlin polisinin izin vermesi dikkati çekti.

Mitingde eski Cizre Belediye Başkanı Leyla İmret de konuştu.

hdp

Polis, miting öncesi, organizatörlere terör örgütü PKK ve terörist başı Abdullah Öcalan'a ait paçavraların açılmaması, aksi halde bunların toplatılacağı uyarısında bulundu.

Almanya’nın bu konudaki iki yüzlü tutumuna Türkiye tarafından daha önce büyük tepki gösterilmişti.

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Almanya miting HDP HDP mitingi Kreuzberg Cizre Belediye Başkanı Leyla İmret

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
TÜRKİYEDE 250 KİŞİ TOPLANMIŞ OLSAYDI İNANIN 250 BİN KİŞİ TOPLANDI DERLERDİ.HDP BİTTİ.
Bittiniz siz bittiniz Artık silah zoruyla oy yok alabileceğiniz %2 en fazla %3 oy Haddinizi bilin artık
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