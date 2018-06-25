HDP Barajı Aştı Diyarbakır’da Binlerce Kişi Sokaklara Döküldü

OHAL ilan edildiği günden beri sokaklardaki etkinliklere izin verilmeyen Diyarbakır’da aylar sonra coşkulu bir kutlama vardı. Kutlamanın nedeni ise HDP’nin barajı aşmasıydı. Sandık sonuçlarının gelmeye başlamasından sonra HDP’liler dikkatle sonuçları izlemeye başladı. HDP’nin oyları arttıkça coşku da arttı.

Parti önünde toplanan kalabalık, sonuçlar geldikçe kalabalıklaşmaya başladı.Saat 21’e doğru HDP’nin barajı aştığı kesinleşince, kutlamalar başladı. Sayısı binleri aşan kalabalık, ellerinde HDP bayraklarıyla sevinç gösterileri yapmaya başladı.

Partililer, Kürtçe ve Türkçe şarkılar eşliğinde halay çekip dans ederken, sık sık sloganlar da attı. Sloganlar hem HDP’nin hapisteki Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş hem de PKK lideri Abdullah Öcalan içindi.Kutlamalara çocuk, genç, yaşlı hemen her yaş grubundan insanlar katıldı.

Kutlamalar sırasında meşaleler yakılırken, havai fişekler de patlatıldı. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan polis, kutlamalara müdahale etmedi. Partililere hitaben bir konuşma yapan HDP Diyarbakır İl Eş başkanı Şerif Camcı, seçilen milletvekillerinin Kürtler’in taleplerini meclise taşıyacağını söyledi. Camcı, “Seçilen arkadaşlarım artık sizin hizmetinizde olacaklar. Buradan meclise gönderdiğimiz seçilmiş arkadaşlarımız adına söz veriyorum, bu halkın hassasiyetlerine, değerlerine azami şekilde hassasiyet gösterecek ve savunacaklardır” dedi.