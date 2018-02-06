HDP Bir Milletvekili Daha Kaybetti

Ferhat Encü hakkında daha önce hazırlanan tezkere bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nun gündemine alındı. Tezkerenin Genel Kurul’da okunmasının ardından yapılan oylamada, Encü’nün kesinleşmiş cezası olduğu gerekçesiyle milletvekilliği düşürüldü. Milletvekili Encü hakkında iki ayrı dosyadan verilen 4 yıl 7 ay hapis cezası İstinaf Mahkemesi tarafından onaylanmıştı. Encü’nün vekilliğinin düşürülmesiyle HDP’nin sandalye sayısı 52’ye düştü.

Encü ile ilgili karara ilk tepki HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu’ndan geldi. Kararın oylanmasının ardından söz alan Kerestecioğlu, “Şırnak Milletvekilimiz Sayın Ferhat Encü’ye verilen ceza sokağa çıkma yasakları döneminde meydana gelen hukuksuzlukları sosyal medya üzerinden kamuoyuyla paylaşması ve bir milletvekili olarak yasak sırasında sokağa çıkması nedeniyledir. Yani halkla buluştuğu için, kendi seçim bölgesinde seçmenleriyle birarada olduğu için… Halkla buluşmak bir milletvekilinin asli görevidir. Ferhat Encü’ye, 5 yılın altında verilen cezayı beğenmeyen iktidar usulde yer almayan bir yöntemle savcıya dosyayı temyiz ettirmiştir. Bununla yetinilmemiş kararı kesinleştirip infaza göndermekten de geri kalınmamıştır. Roboski’de öldürülen gencecik çocukların katillerini bulmayanlar, Roboski milletvekilinin vekilliğini düşürerek yakınlarını kaybeden insanların vicdanlarında çok derin bir yara daha açmışlardır. Vicdanlarımız yaralandı evet ama halk nezdinde vekillerimizin vekilliği düşmez. Bu da böyle bilinmelidir” dedi.

Daha önce haklarındaki kesinleşmiş cezalar nedeniyle HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, Nursel Aydoğan, Besime Konca’nın milletvekillikleri düşürülmüştü. Ağrı Milletvekili Leyla Zana ile Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk ve Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın milletvekillikleri, devamsızlıktan düşürülmüştü.