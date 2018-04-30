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HDP Cumhurbaşkanı Adayını 4 Mayıs’ta Açıklayacak

30.04.2018 22:58 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için Diyarbakır’da sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle biraraya gelen HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, adayın ismini 4 Mayıs’ta açıklayacaklarını söyledi

HDP Cumhurbaşkanı Adayını 4 Mayıs’ta Açıklayacak

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, 24 Haziran’daki seçimler öncesinde nabız yoklamak için Diyarbakır’daydı. Kentteki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle biraraya gelen Temelli, cumhurbaşkanlığı adayı için görüş alışverişinde bulundu.

Toplantı öncesi bir açıklama yapan Temelli, 4 Mayıs’ta HDP’nin adayını açıklayacaklarını söyledi. Eski Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş’ın adının ön plana çıktığını vurgulayan Temelli, “HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ile bugüne kadar yaptığımız çalışmalarda, adayı Türkiye’nin adayı olarak belirlemek açısından bütün çalışmalarımızda, bir havuz oluşturduk. Aday önerileri aldık, bu öneriler üzerinden 4 Mayıs’ta adayımızı açıklayacağız. Hem parti içi, hem parti dışı kamuoyunda yaptığımız çeşitli görüşmelerde Selahattin Bey’in adı öndedir. Selahattin Bey’in adının öne çıkması aslında kimseyi şaşırtmamalıdır. Çünkü Sayın Demirtaş 2014 cumhurbaşkanlığı seçiminde de, Türkiye’nin adayı olarak çıkmıştı, bugün de Türkiye’nin adayı olarak çıkacaktır ”dedi.

Temelli, seçim sürecinde mahkemelerin Demirtaş hakkında mahkumiyet kararı vermesi halinde başka adaylarının olup-olmadığı sorusuna ise şu yanıtı verdi: “2014 seçim kampanyamızda, yeni yaşamı anlatırken yeni bir toplum sözleşmesini anlattık. Demokratik cumhuriyeti, hukukun üstünlüğünü, yargı bağımsızlığını anlattık. Aslında bugün Demirtaş ve Önder’in yargılandığı davada, bırakın hukuk ve adalet; orada bir mahkeme salonu bile yoktu. Sarayın talimatıyla sözde bir yargılama süreci yaşanıyor, buna ne kadar yargılama denirse. Dolayısıyla orada alınacak karar bizim için yok hükmündedir. Bizim adayımız, bu uydurma mahkemelerin, FETÖ’cü savcıların hazırladığı fezlekelere göre kararını vermeyecektir. Sizlerin ve Türkiye’nin her yerindeki tercihlere göre karar verilecektir.”

Temelli, ikinci tur için konuşmanın erken olduğuna dikkat çekerek, “Bizim hem programımız, hem yaptığımız çalışmalar, hem adayımız en güçlü adaydır. İddiamız güçlüdür. Biz birinci turda da ikinci turda da, kazanacağımıza inanıyoruz. Birinci turu hedeflemeden, ikinci turu konuşmanın ciddi sakıncaları olacağına burada vurgu yapmak isterim. Diğer muhalefet partileri birinci tur konusunda, ikinci tur pazarlıkları üzerinden birinci tura odaklanırlarsa hiç kuşkunuz olmasın bu, cumhur ittifakı denen tek adam anlayışına hizmet eder. Aslolan muhalefet cephesini olabildiğince büyütmektir. Birinci turdaki tercih ikinci tur için zaten yol gösterici olacaktır” diye konuştu.

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