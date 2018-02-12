HDP Eş Genel Başkanı Buldan Hakkında İddianame

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan hakkında “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca iddianame hazırlandı.

Anadolu Ajansı’nın (AA) geçtiği habere göre, iddianamade Buldan’ın terör örgütü PKK/KCK’nın talimatları doğrultusunda hareket ettiği belirtilerek, 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Yine AA’ya göre, Buldan ve HDP İstanbul milletvekili Sırrı Süreyya Önder hakkında dünkü HPD kongresinde yaptığı açıklamalar nedeniyle terör propagandası yaptıkları iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Buldan kongrede HDP eş başkanlığı görevine 2016 Kasım’dan bu yana hapiste bulunan Selahattin Demirtaş’ın yerine seçilmişti.