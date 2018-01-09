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HDP, Hasip Kaplan'dan 'Demirtaş'ın yerine bir Türk göz dikmesin' paylaşımına tepki gösterdi

09.01.2018 23:12 | Son Güncelleme 2 saat önce

HDP eski Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, attığı Twitter mesajında, 15 Şubat'taki kurultayda Selahattin Demirtaş'ın yerine gelecek ismin bir Kürt olması gerektiğini yazdı. HDP ise "ırkçı, ayrımcı ve ötekileştirici" olarak nitelendirdiği mesajları "kınadığını ve ayıpladığını" bildirdi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın Twitter hesabından akşam saatlerinde atılan bazı mesajlar, partisinin tepkisini çekti.

Kaplan akşam saatlerinde attığı mesajda, "HDP kurultayında Demirtaş'ın yerine sakın bir Türk göz dikmesin, benim naçizane önerim, herkes haddini bilecek...!" yazdı.

Kaplan ayrıca, eşbaşkanın "bir Kürt olacağını" belirtti.

https://twitter.com/HasipKAPLAN/status/950775668849209345

HDP, 11 Şubat'ta Ankara'da kurultay düzenliyor. Kurultay'da eş genel başkanlık seçimlerinin de yapılması öngörülüyor.

Partinin Kasım 2016'dan bu yana Edirne Cezaevi'nde bulunan eşbaşkanı Demirtaş, kurultayda aday olmayacağını açıkladı.

Kaplan, kurultayla ilgili attığı mesajları eleştirenlere de tepki gösterdi.

Kaplan'ın hesabından daha sonra atılan başka mesajlarda, "Bana bakın her türlü ırkçılar, Kürt halkının yüzde onbir oyunu alan bir partide, Kürt halkının yüzde 12 iradesine saygınız yoksa, benimde binde dir iradenize saygım yok,terbiyenizini takının,yoksa çok daha aşır konuşurum HDP kurultayı ile ilgili görüşüm çok nettir... Şaklabanlarla liderler arasında net görüş ifademdir..!" ifadeleri yer aldı.

Bu mesajlara yanıt olarak HDP de Kaplan'a tepki gösterdi.

HDP'nin resmi Twitter hesabından atılan mesajlarda Kaplan'ın hesabından "ırkçı, ayrılıkçı ve ötekileştirici paylaşımlar" yapıldığı belirtildi.

https://twitter.com/HDPgenelmerkezi/status/950809004904734720

HDP, "Hasip Kaplan Twitter hesabından yapılan ırkçı, ayrımcı ve ötekileştirici paylaşımların HDP anlayışı ve politikaları ile hiçbir ilgisi yoktur. Kınıyor ve ayıplıyoruz" dedi.

Kaplan, 2007 ve 2011 yıllarında yapılan genel seçimlerde Şırnak'tan bağımsız milletvekili olarak seçilmişti.

2011 seçimlerinin ardından Barış ve Demokrasi Partisi'ne (BDP) katılarak grup başkanvekili olan Kaplan, Nisan 2014'te de diğer BDP'li vekillerle beraber HDP'ye geçmişti.

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