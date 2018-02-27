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HDP İki Koltuk Daha Kaybetti

27.02.2018 17:56 | Son Güncelleme

HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım ve Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın milletvekillikleri, haklarında kesinleşen hapis cezaları nedeniyle düşürüldü. HDP’nin meclisteki milletvekili sayısı 50’ye indi

HDP İki Koltuk Daha Kaybetti

Şırnak Milletvekili Ferhat Encü’nün milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından, Halkların Demokratik Partisi HDP iki koltuk daha kaybetti. Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım ile Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın milletvekillikleri haklarındaki cezalar gerekçe gösterilerek düşürüldü.

Grup Başkanvekili Yıldırım’ın milletvekilliğinin düşürülmesine neden olan dava, cumhurbaşkanına hakaret gerekçesiyle açılmıştı. Yıldırım bu davada 1 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

İbrahim Ayhan'ın ise Suriye’de yaşamını yitiren Birleşik Özgürlük Güçleri (BÖG) adlı grubun üyesi Aziz Güler'in fotoğrafını paylaşarak örgüt propagandası yaptığı gerekçesiyle, 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

İki milletvekilinin vekilliklerinin düşürülmesinin ardından HDP'li vekiller topluca Meclis Genel Kurulu'nu terk etti.

Yıldırım ve Ayhan'ın yanı sıra daha önce Figen Yüksekdağ, Nursel Aydoğan, Besime Konca ve Ferhat Encü’nün vekillikleri haklarında kesinleşmiş cezalar nedeniyle düşürülmüştü. Faysal Sarıyıldız, Tuğba Hezer Öztürk ve Leyla Zana’nın ise vekillikleri, devamsızlık gerekçesiyle düşürülmüştü. Son kararlarla HDP’nin TBMM’deki koltuk sayısı da 50'ye indi.

Yıldırım ve Ayhan’ın milletvekilliklerinin düşürülmesine ilk tepki Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu’ndan geldi. Kerestecioğlu, “ ‘Padişah bozuntusu’ sözünden dolayı bir milletvekilinin vekilliği düşürülüyorsa; bu, aslında bu söze muhatap olanın acziyetini gösterir. 28 Şubat’ı yaşadı bu ülke, bunun hiçbir farkı yoktur. Şimdi çok ciddi olarak sivil bir darbe yaşanmaktadır. Halkın iradesi tanınmayarak, vekillikleri düşürülerek milletvekillerinin bu Meclis’le bağları kesilmektedir. Ama halkla bağları hiçbir şekilde kesilemez” dedi.

“İbrahim Ayhan vekilimiz de IŞİD’e karşı mücadele eden bir kişiyle ilgili sosyal medya paylaşımı nedeniyle vekilliği düşürülmektedir. Bu utançtır utanç! Bu Meclis noterliğin ötesinde hiçbir işlevi kalmamış bir meclistir” diye konuşan Kerestecioğlu, “İster adına koalisyon deyin, ister ittifak deyin, ne derseniz deyin; hep bana hep bana yasalarının getirildiği bir Meclis. Gerçek bir seçim olsa, gerçek, şeffaf bir medya olsa asla iktidarda kalamayacağınızın farkında olduğunuz için bunları yaptığınızın farkındayız. Halk da bunun farkında” ifadelerini kullandı.

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