HDP İki Koltuk Daha Kaybetti

Yıldırım ve Ayhan'ın yanı sıra daha önce Figen Yüksekdağ, Nursel Aydoğan, Besime Konca ve Ferhat Encü’nün vekillikleri haklarında kesinleşmiş cezalar nedeniyle düşürülmüştü. Faysal Sarıyıldız, Tuğba Hezer Öztürk ve Leyla Zana’nın ise vekillikleri, devamsızlık gerekçesiyle düşürülmüştü. Son kararlarla HDP’nin TBMM’deki koltuk sayısı da 50'ye indi.

Yıldırım ve Ayhan’ın milletvekilliklerinin düşürülmesine ilk tepki Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu’ndan geldi. Kerestecioğlu, “ ‘Padişah bozuntusu’ sözünden dolayı bir milletvekilinin vekilliği düşürülüyorsa; bu, aslında bu söze muhatap olanın acziyetini gösterir. 28 Şubat’ı yaşadı bu ülke, bunun hiçbir farkı yoktur. Şimdi çok ciddi olarak sivil bir darbe yaşanmaktadır. Halkın iradesi tanınmayarak, vekillikleri düşürülerek milletvekillerinin bu Meclis’le bağları kesilmektedir. Ama halkla bağları hiçbir şekilde kesilemez” dedi.

“İbrahim Ayhan vekilimiz de IŞİD’e karşı mücadele eden bir kişiyle ilgili sosyal medya paylaşımı nedeniyle vekilliği düşürülmektedir. Bu utançtır utanç! Bu Meclis noterliğin ötesinde hiçbir işlevi kalmamış bir meclistir” diye konuşan Kerestecioğlu, “İster adına koalisyon deyin, ister ittifak deyin, ne derseniz deyin; hep bana hep bana yasalarının getirildiği bir Meclis. Gerçek bir seçim olsa, gerçek, şeffaf bir medya olsa asla iktidarda kalamayacağınızın farkında olduğunuz için bunları yaptığınızın farkındayız. Halk da bunun farkında” ifadelerini kullandı.