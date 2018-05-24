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HDP İlk Aday Tanıtımını Diyarbakır’da Yaptı

24.05.2018 16:45 | Son Güncelleme

HDP aday listesini YSK’ya teslim ettikten sonra ilk aday tanıtımını Diyarbakır’da yaptı. Listeye giremeyen milletvekilleri seçmenlerle vedalaşırken, yeniler de ilk kez halkın karşısına çıktı

HDP İlk Aday Tanıtımını Diyarbakır’da Yaptı

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) Diyarbakır adayları bugün ilk kez seçmenlerin karşısına çıktı. Partililer tarafından havaalanında karşılanan adaylar iki saate yakın şehir içinde araçlarla tur attı. Daha sonra parti binasına gelen adaylar, burada bekleyen kalabalık partili grubu ile biraraya geldi.

HDP’nin uzun zamandır ilk kez parti binası önünde etkinlik yapmasına izin verildi. Parti önünde düzenlenen aday tanıtımı mitingi, HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın daha önce yaptığı konuşmaların tekrar dinletilmesiyle başladı. Konuşmaların ardından Demirtaş’ın söylediği Kürtçe bir türkü kalabalığa dinletildi. Mitinge katılanların çoğunun ellerinde Demirtaş fotoğraflarını taşıması dikkat çekti.

İlk sözü alan HDP Diyarbakır İl Eş Başkanı Şerif Camcı, seçimlerin ekonomik kriz ortamında yapıldığını söyledi. Camcı, “24 Haziran öncelikle Türkiye’de kriz gündemiyle kendini gösteriyor, niye? Çünkü Türkiye akıl yolundan çıkmış, feraset yolundan çıkmış, zihin ve adaletten çıkmış. Bu yüzden partimiz HDP, adaylarımız bu yeni süreçte büyük bir değişim, tarihi bir değişim için mücadele edecek” dedi.

Camcı’nın konuşmasının ardından önce listeye giremeyen milletvekilleri veda konuşması yaptı. Veda konuşması yapanlardan Ziya Pir, “Ben sizden bir şey rica ediyorum, bu bir ay orucuz, aç olacağız, susuz kalacağız ama bir ay gece gündüz hep birlikte adaymışız gibi çalışalım” dedi.

Veda konuşmalarının ardından bu kez yeni adaylar seçmenlere tanıtıldı. İlk olarak Eski Tabip Odası Başkanı Selçuk Mızraklı söz aldı. Mızraklı, “Kentleri yıkan, insanları işinden ve aşından eden, irademize ipotek koyup belediyelere kayyum atayan, seçtiğimiz vekilleri tutsak edenlere sözümüz var, 24 Haziran’da intikam almaya hazır mısınız?” diye konuştu.

İstanbul milletvekiliyken Diyarbakır’dan aday gösterilen Ermeni Milletvekili Garo Paylan da, mitinge katılanlar arasındaydı. Paylan, Demirtaş’ın durumuna vurgu yaparak, “Selahattin Demirtaş’ın özgürce kampanya yapmasını izin vermediler. Onu zindanda tutuyorlar. Biz de cevabımızı ve selamımız güçlü bir şekilde vereceğiz” dedi.

Adaylar tek tek tanıtıldıktan sonra miting halaylarla sona erdi. Adaylar ve mevcut milletvekilleri grupla birlikte halay çekti.

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