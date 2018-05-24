HDP İlk Aday Tanıtımını Diyarbakır’da Yaptı

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) Diyarbakır adayları bugün ilk kez seçmenlerin karşısına çıktı. Partililer tarafından havaalanında karşılanan adaylar iki saate yakın şehir içinde araçlarla tur attı. Daha sonra parti binasına gelen adaylar, burada bekleyen kalabalık partili grubu ile biraraya geldi.

HDP’nin uzun zamandır ilk kez parti binası önünde etkinlik yapmasına izin verildi. Parti önünde düzenlenen aday tanıtımı mitingi, HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın daha önce yaptığı konuşmaların tekrar dinletilmesiyle başladı. Konuşmaların ardından Demirtaş’ın söylediği Kürtçe bir türkü kalabalığa dinletildi. Mitinge katılanların çoğunun ellerinde Demirtaş fotoğraflarını taşıması dikkat çekti.

İlk sözü alan HDP Diyarbakır İl Eş Başkanı Şerif Camcı, seçimlerin ekonomik kriz ortamında yapıldığını söyledi. Camcı, “24 Haziran öncelikle Türkiye’de kriz gündemiyle kendini gösteriyor, niye? Çünkü Türkiye akıl yolundan çıkmış, feraset yolundan çıkmış, zihin ve adaletten çıkmış. Bu yüzden partimiz HDP, adaylarımız bu yeni süreçte büyük bir değişim, tarihi bir değişim için mücadele edecek” dedi.