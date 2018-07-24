HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'a 2 birleşim Meclisten çıkarılma cezası

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'a Meclisten geçici olarak iki birleşim çıkarılma cezası verildi. Karar, TBMM Genel Kurulu'nda, "terörle mücadelede" yeni düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin birinci bölümü üzerinde yapılan görüşmeler sırasında alındı. HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, teklifin 1. maddesi üzerinde partisinin verdiği önerge üzerinde söz aldı. Ahmet Şık, kanun teklifini "darbecilerin basit bir karikatürü" olarak nitelendirdi. Şık, "Hükmünü sürdüğünüz fiili yönetim biçiminizi daha da şeditleştirmek, kötülüğünüzün iktidarını arşa değdirmek ve zulmünüzü meşrulaştırmak için darbeye karşı tedbir görünümü altında OHAL ilan etmeniz hiç şaşırtıcı değildi. 251 insanın canına mal olan bir kanlı kalkışmayı, 'Allah'ın lütfu' diye görmenizin sırrı da burada saklıydı" dedi. "Darbeci güruhla suç ortaklığınızı ortaya koyacak hakikatin, sonsuza kadar sır olarak kalmasını istiyorsunuz" diye konuşan Şık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yargıyı elinizde bir sopaya dönüştürüp, iktidarınıza yönelik her tür eleştirinin derdest edilmesi ve siyasi rakiplerinizin tasfiyesi için kullanıyor ve hukuk cinayetlerinin altına pervasızca imzanızı atıyorsunuz. Kimi zaman da, siyasi iktidarınızı besleyen cinayetler, yolsuzluklar, hırsızlıklar ve her türlü çirkinliğiniz ortaya çıkmasın diye, yargının iplerini çekip, üç maymunu oynatıyorsunuz. "En azından ne olduğunuz, bir kez daha yüzünüze karşı söylenmeli: İktidar olmanın yarattığı kibrinizi yalan ve cehaletle yoğuruyorsunuz. Hakikati söyleyenlere yönelik saldırganlığınızı ise acizliğinizle besliyorsunuz. Ahlaksızlığınızı, yeterli gelmediğini biliyor olsanız da, yüzsüzlükle sıvıyorsunuz". 'Acizlik' ve 'ahlaksızlık' ifadelerine tepki HDP milletvekili Ahmet Şık'ın konuşması sırasında sarfettiği "Hakikati söyleyenlere yönelik saldırganlığınızı ise acizliğinizle besliyorsunuz. Ahlaksızlığınızı, yeterli gelmediğini..." sözlerine Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) milletvekilleri tepki gösterdi. AKP'li Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Mustafa Şentop da bu sırada Ahmet Şık'ın mikrofonunu kapattı.