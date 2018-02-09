HABER

HDP kongresi öncesi gözaltı dalgası

09.02.2018 13:45 | Son Güncelleme

Halkların Demokratik Kongresi Eş Sözcüsü Onur Hamzaoğlu ve HDK’ye üye birçok partinin başkanlarının da aralarında olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Türkiye'nin çeşitli illerinde yapılan operasyonlarda aralarında Halkların Demokratik Kongresi Eş Sözcüsü Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu'nun da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı’nın konuyla ilgili haberinde soruşturmanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldığı ve 17 kişi hakkında gözaltı kararı olduğu belirtildi. Hakkında gözaltı kararı olanlar arasında HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay’ın da bulunduğu kaydedildi.

Demokratik Bölgeler Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hacer Özdemir, Ezilenlerin Sosyalist Partisi Genel Başkanvekili ve Sosyalist Kadın Meclisi Sözcüsü Fadime Çelebi, Devrimci Parti Genel Başkanı Musa Piroğlu, Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi Eş Genel Başkanı Ahmet Kaya, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi Eş Genel Başkanları Naci Sönmez ve Eylem Tuncaeli, Sosyalist Dayanışma Platformu Eş Sözcüsü Kezban Konukçu'nun da gözaltına alındığı, gözaltına alınanlardan Piroğlu'nun Kadıköy Hasanpaşa Karakolu'ndaki sorgusu ardından serbest bırakıldığı belirtiliyor.

HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder konuyla ilgili olarak bugün HDP Genel Merkezi'nde bir açıklama yaptı. Önder "15 gündür bütün vekillerimiz ve il ilçe eşbaşkanlarımız fiilen STK, kurum, ev ziyaretlerine başladılar. Gittiğimiz her kuruma ve HDP'nin bütün bileşenlerine dönük amansız bir tutuklama furyası başladı. Bir kurultayı engelleme hiç bu kadar hoyratça yapılmamıştı. Devlet de eskiden daha ince çalışırdı. Artık bu kaygıyı gütmüyor bile. Bu, bizi bir parça üzer, eksiltir ama öte yandan kararlılığımızı çoğaltır ve ne kadar doğru yolda olduğumuzun kanıtı olur” dedi.

Halkların Demokratik Partisi 3. Olağan Kongresi'ni 11 Şubat Pazar günü Ankara'da toplayacak.

DW / EC, BK

© Deutsche Welle Türkçe

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti İstanbul İl Başkanı Temurci istifa etti!

AK Parti İstanbul İl Başkanı Temurci istifa etti!

Brezilya'dan Türkiye'ye gemiyle getirilen hayvanlara zulüm! Sosyal medya bununla çalkalanıyor!

Brezilya'dan Türkiye'ye gemiyle getirilen hayvanlara zulüm! Sosyal medya bununla çalkalanıyor!

İşte '300 koyun' projesinin şartları!

İşte '300 koyun' projesinin şartları!

Reuters, Myanmar'da tutuklu iki muhabirinin üzerinde çalıştığı araştırmayı yayımladı

Reuters, Myanmar'da tutuklu iki muhabirinin üzerinde çalıştığı araştırmayı yayımladı

Galatasaray Gomis için Çin'den gelen teklifi kabul edecek

Galatasaray Gomis için Çin'den gelen teklifi kabul edecek

Ünlü isim kabına sığmadı!

Ünlü isim kabına sığmadı!

İlginizi Çekebilir

AP'de skandal Türkiye kararı! Dışişleri'nden sert tepki

AP'de skandal Türkiye kararı! Dışişleri'nden sert tepki

Rusya'dan dünyayı sarsan açıklama: ABD IŞİD'e yardım ediyor

Rusya'dan dünyayı sarsan açıklama: ABD IŞİD'e yardım ediyor

ABD öncülüğündeki koalisyon Suriye'de rejim güçlerine hava saldırısı düzenledi

ABD öncülüğündeki koalisyon Suriye'de rejim güçlerine hava saldırısı düzenledi

Gece yarısı sıcak gelişme: Esad PYD'yi ABD Esad'ı vurdu!

Gece yarısı sıcak gelişme: Esad PYD'yi ABD Esad'ı vurdu!

İran devlet televizyonundan skandal Türkiye haberi: Kimyasal silah kullandılar

İran devlet televizyonundan skandal Türkiye haberi: Kimyasal silah kullandılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Libya'da camiye saldırı: Ölü ve yaralılar var

Libya'da camiye saldırı: Ölü ve yaralılar var

ABD’li Yabancı Savaşçılar: Kaçı Gitti Kaçı Döndü?

ABD’li Yabancı Savaşçılar: Kaçı Gitti Kaçı Döndü?

Çalışanlarına idrar testi yapmaları için çay verdi! İnanılmaz!

Çalışanlarına idrar testi yapmaları için çay verdi! İnanılmaz!

Almanya'da skandal Türkiye hatası! Haritadan sildiler

Almanya'da skandal Türkiye hatası! Haritadan sildiler

İki Türk diplomatı öldüren 17 Kasım örgütünün tetikçisine yine 48 saatlik izin

İki Türk diplomatı öldüren 17 Kasım örgütünün tetikçisine yine 48 saatlik izin

100 Kadın: Cinsel ilişki canınızı acıtıyorsa sebebi var

100 Kadın: Cinsel ilişki canınızı acıtıyorsa sebebi var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.