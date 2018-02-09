HDP kongresi öncesi gözaltı dalgası

HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder konuyla ilgili olarak bugün HDP Genel Merkezi'nde bir açıklama yaptı. Önder "15 gündür bütün vekillerimiz ve il ilçe eşbaşkanlarımız fiilen STK, kurum, ev ziyaretlerine başladılar. Gittiğimiz her kuruma ve HDP'nin bütün bileşenlerine dönük amansız bir tutuklama furyası başladı. Bir kurultayı engelleme hiç bu kadar hoyratça yapılmamıştı. Devlet de eskiden daha ince çalışırdı. Artık bu kaygıyı gütmüyor bile. Bu, bizi bir parça üzer, eksiltir ama öte yandan kararlılığımızı çoğaltır ve ne kadar doğru yolda olduğumuzun kanıtı olur” dedi.

Halkların Demokratik Partisi 3. Olağan Kongresi'ni 11 Şubat Pazar günü Ankara'da toplayacak.

DW / EC, BK

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