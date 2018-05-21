HDP Listesinde ‘Herkes’ Var

81 ilde 600 aday gösteren Halkların Demokratik Partisi (HDP) listesinde 214 kadın aday yer aldı. Adaylar arasında kamuoyunca yakından bilinen birçok isim yer aldı. Gazeteci Ahmet Şık, bir süre önce gözaltına alınıp bırakılan sanatçı Barış Atay, Ankara Yüksel Caddesi’nde “İşimizi geri istiyoruz” eylemleriyle kamuoyunun tanıdığı Veli Saçılık, sanatçı Ferhat Tunç, Diyarbakır’ın Sur İlçesi’nde “sokağa çıkma yasağı” döneminde Sur’dan çıktıktan sonra 2 yaşındaki kızı Beritan Tosun ile birlikte tutuklanan Remziye Tosun adaylar arasında yer aldı. Halen Sincan F Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP’nin eski Grup Başkan vekili İdris Baluken, bu kez Batman’dan aday gösterildi. Abdullah Öcalan’ın avukatlarından Ebru Günay ve Cengiz Çiçek de aday gösterilen isimler arasında. Ahmet Şık’la birlikte, Kürt basınının bilinen isimlerinden Tayyip Temel de Van’dan aday gösterildi. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan İstanbul’dan, diğer Eş Genel Başkan Sezai Temelli ise Van’dan aday gösterildi. Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen ise yeniden Kars’tan, Grup Başkanvekilli Meral Danış Beştaş ise Van’dan aday oldu.

İslami kimliğiyle bilinen Hüda Kaya yeniden İstanbul’dan aday olurken Dicle Üniversitesi (DÜ) İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurettin Turgay da İzmir’den aday gösterildi. İzmir’den aday gösterilen diğer bir isim ise eski Eş Genel Başkan Serpil Kemalbay oldu. Diyarbakır Milletvekili ve eski Müftü Nimetullah Erdoğmuş Şanlıurfa’dan listeye girenler arasında. Şanlıurfa adayları arasında dikkat çeken diğer bir isim ise, Abdullah Öcalan’ın yeğeni, Ömer Öcalan. KHK ile işinden olan Doktor ve aktivist Ömer Faruk Gergerlioğlu da, HDP’nin Kocaeli 1. Sıra adayı oldu. HDP’nin en çok önem verdiği iller arasında bulunan Diyarbakır’da ise liste başı Diyarbakır Tabip Odası’nın eski başkanlarından Dr. Selçuk Mızraklı oldu. HDP’nin Ermeni Milletvekili Garo Paylan da Diyarbakır’dan aday gösterildi. Odanın eski başkanlarından Necdet İpekyüz de Batman’dan listeye girdi. PKK’nın yöneticilerinden Murat Karayılan’ın akrabası Mehmet Karayılan da HDP’nin Gaziantep’te gösterdiği adaylardan. Mardin’de ise Süryanileri temsilen Avrupa Süryaniler Birliği Türkiye sorumlusu Tuma Çelik te listeye girenler arasında.