HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

HDP Manifestosunu Açıkladı

23.05.2018 17:43 | Son Güncelleme

Kürt sorununun çözümüne ilişkin seçim manifestosunu Diyarbakır’da açıklayan HDP, çözüm için “statü” formülünü önerdi. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, “Talep edilen, üniter devlet yapısı içinde, Kürtler’in kendi karar mekanizmalarını oluşturmasıdır” dedi ve yönetime gelmeleri halinde yeni bir anayasa hazırlayacaklarını söyledi

HDP Manifestosunu Açıkladı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) yönetimi, Diyarbakır’da düzenlediği basın toplantısıyla, Kürt sorununun çözümü için hazırlanan manifestosunu açıkladı. Basın toplantısına mevcut milletvekilleriyle adaylar ve partililer katıldı.

Kürt sorunu manifestosunu okuyan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Türkiye’deki birçok sorunun kaynağında Kürt sorunu olduğunu söyledi. Buldan, “Sistemi bu haliyle yürütmek isteyen her iktidarın başvurduğu tek yol, Kürt sorununu derinleştirmekten geçmiştir. Bu yönelim ve tercih kendi açmazını da yaratmıştır: Kürt sorunu derinleştikçe sistem tıkanmış, kaos hali yaşanmaya başlamıştır. Varlığını Kürt inkarı üzerinden bina eden her siyasi düşünce de eninde sonunda siyaset sahnesinde yok olmuştur. Bunun Türkiye siyasi tarihinde sayısız örneği bulunmaktadır. Kürt sorunu çözülmeden Türkiye’deki demokrasi sorunu başta olmak hiç bir temel sorunun çözülmeyeceği açıktır. Sadece son bir kaç yılda yaşadıklarımız bile bunu kanıtlamaktadır” dedi.

HDP’nin önceki yıllarda sıkça dile getirdiği özerkliği bir süre önce açıkladığı seçim manifestosuna almaması, birçok çevre tarafından eleştirilmişti. Ancak Kürt sorunu manifestosunda çözüm yöntemi olarak, “statü” gösterildi.

Buldan, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nı çözüm önerisi olarak sunduğu konuşmasında şunları söyledi: “Tarihten günümüze kadar devam eden Kürt sorunu bir statü sorunudur. Kürtlerin statü talebi bölücülük değil, toplumsal barış ve ortak yaşam için gerekli ve kaçınılmazdır. Talep edilen, üniter devlet yapısı içinde, Kürtler’in kendi karar mekanizmalarını oluşturmasıdır. Yerel ve yerinden yönetim talebi bu anlamda sorunu çözecek temel ve başat taleplerden biridir. Bu model dünyanın değişik yerlerinde uygulanan, merkezileşmeyi ve tekleşmeyi önleyen demokratik bir modeldir. Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı da bu ihtiyaçtan ortaya çıkmıştır. Partimiz Türkiye’nin 1992 yılında imzaladığı bu şartın çekincelerini de ortadan kaldırılarak hayata geçirilmesini savunmaktadır. HDP programında bu durum açık ve net bir biçimde yer almaktadır. Bunun gerçekleşmesi için ise tekçi, inkarcı anayasanın değişmesi birinci önceliktir. “

Manifestoda sorunlara önerilen bazı çözümler ise şöyle izah edildi:

OHAL kaldırılacak ve OHAL’e dayanılarak kayyum atanan belediye eş başkanları derhal görevlerine iade edilecektir.
OHAL ve KHK’lerle bölgede kapatılan pek çok sivil toplum örgütü ve anadilde yayın yapan medya organları yeniden açılacak ve tüm mal varlıkları iade edilecektir.
Hasta mahpusların derhal serbest bırakılmasını sağlanacaktır.
Tarihte Kürtler’in de arasında olduğu halklara ve inançlara karşı yapılan soykırım ve katliamlar karşısında, bu halklardan devlet adına özür dilenmesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır.
Kentten köye geri dönüşü teşvik edilecek, dönüş yapanların üretime katılmaları için maddi destek sunulacaktır.
Koruculuk sistemi lağvedilecek suça karışan korucular yargılanacaktır.
HDP, Kürdistan gerçekliğine uygun olarak ortak vatan, demokratik anayasa kapsamında bu hakikatin yasal statü temelinde kabul görmesi için mücadele eder.

Eğitimin bütün kademelerinde anadilde eğitim görülecektir.

Peki, HDP seçmeni bu manifestoya nasıl bakıyor? Amerika’nın Sesi’ne konuşan partililerden Necdet Erkek, “Gayet güzeldi. Bizim isteğimiz, biz bu söylenenlerin tamamının, bazılarının değil tamamının, halkımızı beynine yerleştirsin, aklımızda tutalım” dedi.

İsmini söylemeyen kadın seçmen ise şöyle konuştu: “Allah’ın izniyle barış istiyoruz, barış istiyoruz… Başkanımızın adı Selahattin yani sulh anlamında. Peygamberin kavliyle barış getirir inşallah. Anneler oğullarına kavuşur, cezaevlerindeki zincirler kırılır annelerin gözyaşı diner. Askerin annesi ağlamasın, polisin annesi ağlamasın, kimsenin annesi ağlamasın. Biz bunu istiyoruz”

PARTNERAğlayarak kilo verme yemini etmişti şimdi sarı bikinisiyle...Ağlayarak kilo verme yemini etmişti şimdi sarı bikinisiyle...
Berlin'den Bremen Göç Dairesi'ne yasak kararıBerlin'den Bremen Göç Dairesi'ne yasak kararı
İran Devrim Muhafızları'ndan ABD'ye tehdit: Saddam Hüseyin'le aynı kaderi paylaşırİran Devrim Muhafızları'ndan ABD'ye tehdit: Saddam Hüseyin'le aynı kaderi paylaşır
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dolar ne kadar? Dolar neden yükseliyor ve art arda rekor kırıyor?

Dolar ne kadar? Dolar neden yükseliyor ve art arda rekor kırıyor?

Mehmet Ali Erbil oyunun rengini açıkladı

Mehmet Ali Erbil oyunun rengini açıkladı

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

Muharrem İnce'den 24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala çok konuşulacak jest

Muharrem İnce'den 24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala çok konuşulacak jest

Muharrem İnce için gitti, Recep Tayyip Erdoğan'a bağış yaptı

Muharrem İnce için gitti, Recep Tayyip Erdoğan'a bağış yaptı

İçişleri Bakanlığı son dakika duyurdu: 'Kendal' kod adlı Adnan Çelik öldürüldü!

İçişleri Bakanlığı son dakika duyurdu: 'Kendal' kod adlı Adnan Çelik öldürüldü!

İlginizi Çekebilir

İran Devrim Muhafızları'ndan ABD'ye tehdit: Saddam Hüseyin'le aynı kaderi paylaşır

İran Devrim Muhafızları'ndan ABD'ye tehdit: Saddam Hüseyin'le aynı kaderi paylaşır

Suudi Arabistan'da darbe çağrısı: Selman'ı devirin

Suudi Arabistan'da darbe çağrısı: Selman'ı devirin

Çin'den tepki çeken hamle! Bombardıman uçakları harekete geçti

Çin'den tepki çeken hamle! Bombardıman uçakları harekete geçti

Bir ülke daha Kudüs'e büyükelçiliğini taşıma kararı aldı

Bir ülke daha Kudüs'e büyükelçiliğini taşıma kararı aldı

ABD uçakları rota değiştirdi! Dünyanın gözü orada

ABD uçakları rota değiştirdi! Dünyanın gözü orada

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İran Devrim Muhafızları'ndan ABD'ye tehdit: Saddam Hüseyin'le aynı kaderi paylaşır

İran Devrim Muhafızları'ndan ABD'ye tehdit: Saddam Hüseyin'le aynı kaderi paylaşır

Son dakika İsrail'den AB'ye şok tepki: Cehenneme gidin

Son dakika İsrail'den AB'ye şok tepki: Cehenneme gidin

Flaş iddia: Vladimir Putin'in 'sonsuz menzilli füzesi' çakıldı!

Flaş iddia: Vladimir Putin'in 'sonsuz menzilli füzesi' çakıldı!

ABD Başkanı Donald Trump: Kuzey Kore zirvesi ertelenebilir

ABD Başkanı Donald Trump: Kuzey Kore zirvesi ertelenebilir

Suudi Arabistan'da darbe çağrısı: Selman'ı devirin

Suudi Arabistan'da darbe çağrısı: Selman'ı devirin

İsveç'te hükümet kararı ile evlere 'savaş uyarısı' broşürleri dağıtılıyor

İsveç'te hükümet kararı ile evlere 'savaş uyarısı' broşürleri dağıtılıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.