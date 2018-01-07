HDP milletvekili Baydemir gözaltına alındı

Baydemir'in SEGBİS yoluyla bugün ifadesinin alınması bekleniyor.Halkların Demokratik Partisi (HDP) Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, İzmir’de gözaltına alındı.
DHA'nın haberine göre, partisinin bir etkinliği için Cumartesi günü İzmir'de bulunan Baydemir, konaklayacağı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) misafirhanesine giderken polis tarafından hakkında yakalama kararı olduğu gerekçesiyle durduruldu ve gözaltına alındı.
Şırnak Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakkında açılan bir dosya kapsamında ifade vermediği gerekçesiyle kendisi için yakalama kararı bulunduğunu belirten polislerin Baydemir'i gece boyunca SGK misafirhanesinde tuttuğu belirtildi.
Baydemir'in bugün adliyeye götürülerek Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yoluyla Şırnak Asliye Ceza Mahkemesi'nde ifadesinin alınacağı ifade edildi.
Baydemir'in 27 Aralık 2015 tarihinde Şırnak’ın Cizre ilçesinde düzenlenen protesto yürüyüşüne katıldığı gerekçesiyle "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçundan hakkında dava açıldığı ve bu nedenle ifadesinin alınacağı bildirildi.
DW/DHA, DÇÜ/CÖ
© Deutsche Welle Türkçe
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte Türkiye'de il il hava durumu
ABD Fırat Kalkanı bölgesindeki aşiretleri Türkiye'ye karşı kışkırtıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fransa dönüşü sert mesajlar
Domuz bağı yöntemiyle bağlanarak ölüme terk edildi
Caddebostan'da silahlı kavga: 2 ölü
Trump'tan Kim Jong-un ile görüşmeye yeşil ışık
Almanya, İsrail devletini tanımayan göçmenleri sınır dışı edecek
ABD donuyor! Çok sayıda kişi aşırı soğuklardan hayatını kaybetti
Ümit Özdağ’dan ‘silahlı kamplar’ için flaş iddia: Nokta da verebiliriz
Dacia Duster yenilendi
Karadeniz yaylalarında terörist avı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum