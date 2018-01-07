HDP milletvekili Baydemir gözaltına alındı

Baydemir'in SEGBİS yoluyla bugün ifadesinin alınması bekleniyor.Halkların Demokratik Partisi (HDP) Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, İzmir’de gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre, partisinin bir etkinliği için Cumartesi günü İzmir'de bulunan Baydemir, konaklayacağı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) misafirhanesine giderken polis tarafından hakkında yakalama kararı olduğu gerekçesiyle durduruldu ve gözaltına alındı.

Şırnak Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakkında açılan bir dosya kapsamında ifade vermediği gerekçesiyle kendisi için yakalama kararı bulunduğunu belirten polislerin Baydemir'i gece boyunca SGK misafirhanesinde tuttuğu belirtildi.

Baydemir'in bugün adliyeye götürülerek Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yoluyla Şırnak Asliye Ceza Mahkemesi'nde ifadesinin alınacağı ifade edildi.

Baydemir'in 27 Aralık 2015 tarihinde Şırnak’ın Cizre ilçesinde düzenlenen protesto yürüyüşüne katıldığı gerekçesiyle "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçundan hakkında dava açıldığı ve bu nedenle ifadesinin alınacağı bildirildi.

DW/DHA, DÇÜ/CÖ

© Deutsche Welle Türkçe