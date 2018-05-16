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HDP PM eski üyesi Pınar Aydınlar tutuklandı

16.05.2018 01:17 | Son Güncelleme

HDP Parti Meclisi eski üyesi ve sanatçı Pınar Aydınlar, hakkında kesinleşmiş 10 aylık hapis cezası bulunduğu gerekçesiyle Almanya dönüşü Atatürk Havalimanı’nda gözaltına alınarak tutuklandı.

HDP PM eski üyesi Pınar Aydınlar tutuklandı

Almanya’dan Türkiye’ye giriş yapan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Parti Meclisi eski üyesi ve sanatçı Pınar Aydınlar, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda pasaportuna el konularak gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Almanya'dan tarifeli uçakla gelen Aydınlar, İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce verilen, "terör örgütü propagandası yapmak” suçundan kesinleşmiş 10 aylık hapis cezası dolayısıyla pasaport noktasında gözaltına alındı.

Hapis cezası, Aydınlar’ın HDP PM üyesi olduğu dönemde 7 Haziran 2015 genel seçimlerinde partisinin İzmir Milletvekili adayı olarak seçim çalışmaları sırasında yaptığı konuşmalardan dolayı “örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla verilmişti.

Aydınlar, Düsseldorf'tan ayrılmadan önce "Ülkemin zindanlarını Avrupa’nın süslü sokaklarına değişmem! Dönüş vakti!” ifadesini kullandığı bir tweet atmıştı.

Havalimanında gözaltına alındıktan sonra Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen Aydınlar, adliyedeki işlemlerinin ardından Bakırköy Kapalı Kadın Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Türk basınındaki haberlerde, Aydınlar'ın 7,5 ay hapis yatacağı belirtildi.

Aydınlar, 2014 yerel seçimlerinde de HDP'den Sırrı Süreyya Önder ile birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi eş başkan adayı olmuştu.

DW/AÜ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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