HABER

HDP: ‘Seçim Barajı da Su Elektrik ve Gazda Vergi de Kalkacak’

15.05.2018 01:27 | Son Güncelleme

HDP’nin Genel Seçimler için açıkladığı bildirgesinde, seçim barajını kaldırma, su, elektrik ve doğalgazda vergiyi kaldırma, çiftçiye ürün alımı garantisi, Cumhurbaşkanı’na en fazla 9 bin TL maaş, çocuk cezaevlerini kapatma, en fazla bir gün gözaltı süresi, zorunlu askerliği reddetme hakkı gibi vaatler göze çarptı

HDP: ‘Seçim Barajı da Su Elektrik ve Gazda Vergi de Kalkacak’

HDP’nin Genel Seçimler için açıkladığı bildirgesinde, seçim barajını kaldırma, su, elektrik ve doğalgazda vergiyi kaldırma, çiftçiye ürün alımı garantisi, Cumhurbaşkanı’na en fazla 9 bin TL maaş, çocuk cezaevlerini kapatma, en fazla bir gün gözaltı süresi, zorunlu askerliği reddetme hakkı gibi vaatler göze çarptı.

HDP, 24 Haziran Pazar gerçekleştirilecek Genel Seçimler için neler vaat ettiğini, Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli’nin sunumlarıyla gerçekleştirdiği seçim bildirgesi tanıtım toplantısıyla açıkladı.

Türkiye’nin demokrasi krizi yaşadığını vurgulayan HDP’nin seçim bildirgesinde, “AKP iktidarı siyaseten tükenmiştir. 7 Haziran sonrası Türkiye halklarının kendisini HDP’de gösteren siyasi iradeye karşı savaş açılması ve Kürt sorununda ‘müzakere Masası’nın devrilmesi bu tükenişi hızlandırmıştır. Ayakta durabilmek adına tüm ülkeyi OHAL’le tutsak alan, parlamentoyu işlevsizleştiren, demokratik siyaseti tasfiyeye soyunan, ülkenin neredeyse üçte birine kayyum atayan bu iktidar demokratik meşruiyetini yitirmiştir. 16 Nisan Referandumu’nun meşru olmayan sonuçlarına dayanarak partili Cumhurbaşkanlığı gibi bir garabet ile yola devam edeceğini sananlar, 24 Haziran’da duvara çarpacaklardır” denildi. HDP’nin baraja takılmasıyla 400 milletvekili almayı planlayan AKP-MHP ittifakına izin verilmeyeceği belirtilerek, Türkiye’nin demokratikleşmesi için HDP’nin daha güçlü şekilde parlamentoda temsili gerektiği anlatıldı.

​Yargı alanı vaadi: “Özgürlükçü anayasa, 15 Temmuz’un siyasi ayağını yargılama”

HDP’nin seçim bildirgesinde, demokratik anayasa hazırlanması ve yasalarda yapılacak değişiklikler ön plandaydı. Yeni anayasada “vicdani ret” yani militarizme karşı gençlere zorunlu askerlik yapmama hakkının tanınacağı vurgulayarak, ayrıca LGBTİ kesimlere yönelik de “cinsiyet özgürlüğü hakkı” sözü verildi.

Anayasa ve yasalarda değişiklikler yapılarak, kamu görevlilerine siyaset hakkı tanınacağı gibi insan hakları ihlalleri söz konusu olduğunda kamu görevlilerini yargılanmasının sağlanacağı ifade edildi. Bildirgede, insan hakları boyutuyla ne tür yasal düzenlemeler yapılacağı özetle şöyle sıralandı:

“• İnsanlığa karşı suçlarda zamanaşımını kaldıracağız.

• Gözaltı süresi, tüm suçlamalar için en fazla 1 gün olacak.

• Somut delil olmadan yargılama yapılmasına izin vermeyeceğiz.

• “Politik suçlar” suç kategorisi olmaktan çıkarılacak. Nefret suçları ile insanlığa karşı işlenmiş suçlar dışında, hiç kimse politik görüşleri ve eylemi nedeniyle suçlanmayacak.

• F Tipi Cezaevi uygulaması bitecek. Siyasi tutsaklara genel af getireceğiz.

• Terörle Mücadele Yasası, İç Güvenlik Yasası, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası ve Polis Vazife ve Salahiyet Yasası’nı kaldıracak, Ceza Yasası’nda gerekli demokratik değişiklikleri yapacağız.

• Çocuk cezaevleri kapanacak. Cezaevleri sivil denetime açılacak.”

Türkiye’de adalet kavramını yeniden yerleştirmek üzere yargı alanında yapılacak düzenlemeler ise, seçim bildirgesinde özetle şöyle sıralandı:

“• 15 Temmuz darbe girişiminin siyasi ayağı açığa çıkarılarak yasal işlem başlatılması için adım atılacak.

• Hakim ve Savılar Kurulu, (HSK), özerk bir kurum haline dönüştürülecek. Adalet Bakanı HSK yapısından çıkarılacak. AKP döneminde, kayırmacılık ve usulsüzlük içeren tüm atamalar ve sınavlar tespit edilerek adalet sağlanacak.

• İddia ve savunma makamları yargı sisteminde eşit hale getirilecek.

• Savcılık ve savcıların çalışma büroları adliye binaları dışında ayrı bir kamu binasında olacak. Savcılığa bağlı adli kolluk teşkilatı oluşturulacak. Adli kolluk teşkilatı soruşturma sırasında avukatlara da hizmet sunacak.

• Herkesin anadilinde hizmet alabileceği yargı koşulları oluşturulacak, mahkemelerdeki tercüman ücretlerini yargılananlar değil devlet karşılayacak.

• Özel yaşamın gizliliğini ihlal eden yasadışı telefon dinlemeleri engellenecek, mahkemelerde delil olarak kabul edilmeyecek.”

​Ekonomi: “Cumhurbaşkanı’na en fazla 3 asgari ücret ödenecek”

HDP’nin seçim bildirgesinde, dış politika başlığında Ermenistan’a ile ilişkilerin geliştirilmesi vadedilirken, Avrupa Birliği (AB) ile üyelik müzakerelerini sürdürmekten söz edildi. Ancak ABD ve Rusya gibi küresel güçler ile nasıl ilişkiler yürütüleceğine yer verilmeyen seçim bildirgesinde, Türkiye

Akın akın geldiler! Adım atacak yer kalmadıAkın akın geldiler! Adım atacak yer kalmadı
Kudüs'te büyük gerginlik! Çatışmalar başladıKudüs'te büyük gerginlik! Çatışmalar başladı
Herkes bu adamı konuşuyor! Sosyal medyayı salladıHerkes bu adamı konuşuyor! Sosyal medyayı salladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal'dan çok sert sözler: Sıktığım o eli geri alıyorum!

Fatih Portakal'dan çok sert sözler: Sıktığım o eli geri alıyorum!

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Doğu Perinçek'in HDP sözlerinin ardından Vatan Partisi'nde toplu istifa depremi

Doğu Perinçek'in HDP sözlerinin ardından Vatan Partisi'nde toplu istifa depremi

İstanbul'da Kudüs protestosu! Taksim doldu, taştı

İstanbul'da Kudüs protestosu! Taksim doldu, taştı

MAÇ ÖZETİ | Kardemir Karabükspor 0 - 7 Fenerbahçe (Spor Toto Süper Lig puan durumu)

MAÇ ÖZETİ | Kardemir Karabükspor 0 - 7 Fenerbahçe (Spor Toto Süper Lig puan durumu)

24 Haziran erken seçimi sonuçları için bomba anket!

24 Haziran erken seçimi sonuçları için bomba anket!

İlginizi Çekebilir

37 yaşına kadar aşk yaşamayan Joseph itiraf etti: Pişmanım

37 yaşına kadar aşk yaşamayan Joseph itiraf etti: Pişmanım

O ülkede askerler korkunç tecavüzleri anlattı... 'Regl olmamıza izin vermediler'

O ülkede askerler korkunç tecavüzleri anlattı... 'Regl olmamıza izin vermediler'

Alman bira firmasından skandal! Bira şişesine 'La İlahe İllallah' yazıp piyasaya sürdüler

Alman bira firmasından skandal! Bira şişesine 'La İlahe İllallah' yazıp piyasaya sürdüler

Rusya Suriye'ye S-300 vermekten vazgeçiyor

Rusya Suriye'ye S-300 vermekten vazgeçiyor

Savaş kapıda! İsrail o görüntüleri yayınladı

Savaş kapıda! İsrail o görüntüleri yayınladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erbil'de Barzani, Musul'da İbadi birinciliği elde etti

Erbil'de Barzani, Musul'da İbadi birinciliği elde etti

Netanyahu katliamı böyle savundu

Netanyahu katliamı böyle savundu

UBER aracında şok olay! Sarhoş kadına tecavüz edip selfie çekti

UBER aracında şok olay! Sarhoş kadına tecavüz edip selfie çekti

Filistin'den İsrail ve ABD'ye çok sert tepki: Halkımız vazgeçmeyecek

Filistin'den İsrail ve ABD'ye çok sert tepki: Halkımız vazgeçmeyecek

İsrail saldırılarında engelli Filistinliler özellikle mi hedef oluyor?

İsrail saldırılarında engelli Filistinliler özellikle mi hedef oluyor?

İsrail savaş uçakları Gazze'ye hava saldırısı düzenledi

İsrail savaş uçakları Gazze'ye hava saldırısı düzenledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.