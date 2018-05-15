HDP: ‘Seçim Barajı da Su Elektrik ve Gazda Vergi de Kalkacak’

HDP’nin Genel Seçimler için açıkladığı bildirgesinde, seçim barajını kaldırma, su, elektrik ve doğalgazda vergiyi kaldırma, çiftçiye ürün alımı garantisi, Cumhurbaşkanı’na en fazla 9 bin TL maaş, çocuk cezaevlerini kapatma, en fazla bir gün gözaltı süresi, zorunlu askerliği reddetme hakkı gibi vaatler göze çarptı.

HDP, 24 Haziran Pazar gerçekleştirilecek Genel Seçimler için neler vaat ettiğini, Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli’nin sunumlarıyla gerçekleştirdiği seçim bildirgesi tanıtım toplantısıyla açıkladı.

Türkiye’nin demokrasi krizi yaşadığını vurgulayan HDP’nin seçim bildirgesinde, “AKP iktidarı siyaseten tükenmiştir. 7 Haziran sonrası Türkiye halklarının kendisini HDP’de gösteren siyasi iradeye karşı savaş açılması ve Kürt sorununda ‘müzakere Masası’nın devrilmesi bu tükenişi hızlandırmıştır. Ayakta durabilmek adına tüm ülkeyi OHAL’le tutsak alan, parlamentoyu işlevsizleştiren, demokratik siyaseti tasfiyeye soyunan, ülkenin neredeyse üçte birine kayyum atayan bu iktidar demokratik meşruiyetini yitirmiştir. 16 Nisan Referandumu’nun meşru olmayan sonuçlarına dayanarak partili Cumhurbaşkanlığı gibi bir garabet ile yola devam edeceğini sananlar, 24 Haziran’da duvara çarpacaklardır” denildi. HDP’nin baraja takılmasıyla 400 milletvekili almayı planlayan AKP-MHP ittifakına izin verilmeyeceği belirtilerek, Türkiye’nin demokratikleşmesi için HDP’nin daha güçlü şekilde parlamentoda temsili gerektiği anlatıldı.