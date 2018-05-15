HDP: ‘Seçim Barajı da Su Elektrik ve Gazda Vergi de Kalkacak’

HDP’nin Genel Seçimler için açıkladığı bildirgesinde, seçim barajını kaldırma, su, elektrik ve doğalgazda vergiyi kaldırma, çiftçiye ürün alımı garantisi, Cumhurbaşkanı’na en fazla 9 bin TL maaş, çocuk cezaevlerini kapatma, en fazla bir gün gözaltı süresi, zorunlu askerliği reddetme hakkı gibi vaatler göze çarptı.
HDP, 24 Haziran Pazar gerçekleştirilecek Genel Seçimler için neler vaat ettiğini, Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli’nin sunumlarıyla gerçekleştirdiği seçim bildirgesi tanıtım toplantısıyla açıkladı.
Türkiye’nin demokrasi krizi yaşadığını vurgulayan HDP’nin seçim bildirgesinde, “AKP iktidarı siyaseten tükenmiştir. 7 Haziran sonrası Türkiye halklarının kendisini HDP’de gösteren siyasi iradeye karşı savaş açılması ve Kürt sorununda ‘müzakere Masası’nın devrilmesi bu tükenişi hızlandırmıştır. Ayakta durabilmek adına tüm ülkeyi OHAL’le tutsak alan, parlamentoyu işlevsizleştiren, demokratik siyaseti tasfiyeye soyunan, ülkenin neredeyse üçte birine kayyum atayan bu iktidar demokratik meşruiyetini yitirmiştir. 16 Nisan Referandumu’nun meşru olmayan sonuçlarına dayanarak partili Cumhurbaşkanlığı gibi bir garabet ile yola devam edeceğini sananlar, 24 Haziran’da duvara çarpacaklardır” denildi. HDP’nin baraja takılmasıyla 400 milletvekili almayı planlayan AKP-MHP ittifakına izin verilmeyeceği belirtilerek, Türkiye’nin demokratikleşmesi için HDP’nin daha güçlü şekilde parlamentoda temsili gerektiği anlatıldı.
Yargı alanı vaadi: “Özgürlükçü anayasa, 15 Temmuz’un siyasi ayağını yargılama”
HDP’nin seçim bildirgesinde, demokratik anayasa hazırlanması ve yasalarda yapılacak değişiklikler ön plandaydı. Yeni anayasada “vicdani ret” yani militarizme karşı gençlere zorunlu askerlik yapmama hakkının tanınacağı vurgulayarak, ayrıca LGBTİ kesimlere yönelik de “cinsiyet özgürlüğü hakkı” sözü verildi.
Anayasa ve yasalarda değişiklikler yapılarak, kamu görevlilerine siyaset hakkı tanınacağı gibi insan hakları ihlalleri söz konusu olduğunda kamu görevlilerini yargılanmasının sağlanacağı ifade edildi. Bildirgede, insan hakları boyutuyla ne tür yasal düzenlemeler yapılacağı özetle şöyle sıralandı:
“• İnsanlığa karşı suçlarda zamanaşımını kaldıracağız.
• Gözaltı süresi, tüm suçlamalar için en fazla 1 gün olacak.
• Somut delil olmadan yargılama yapılmasına izin vermeyeceğiz.
• “Politik suçlar” suç kategorisi olmaktan çıkarılacak. Nefret suçları ile insanlığa karşı işlenmiş suçlar dışında, hiç kimse politik görüşleri ve eylemi nedeniyle suçlanmayacak.
• F Tipi Cezaevi uygulaması bitecek. Siyasi tutsaklara genel af getireceğiz.
• Terörle Mücadele Yasası, İç Güvenlik Yasası, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası ve Polis Vazife ve Salahiyet Yasası’nı kaldıracak, Ceza Yasası’nda gerekli demokratik değişiklikleri yapacağız.
• Çocuk cezaevleri kapanacak. Cezaevleri sivil denetime açılacak.”
Türkiye’de adalet kavramını yeniden yerleştirmek üzere yargı alanında yapılacak düzenlemeler ise, seçim bildirgesinde özetle şöyle sıralandı:
“• 15 Temmuz darbe girişiminin siyasi ayağı açığa çıkarılarak yasal işlem başlatılması için adım atılacak.
• Hakim ve Savılar Kurulu, (HSK), özerk bir kurum haline dönüştürülecek. Adalet Bakanı HSK yapısından çıkarılacak. AKP döneminde, kayırmacılık ve usulsüzlük içeren tüm atamalar ve sınavlar tespit edilerek adalet sağlanacak.
• İddia ve savunma makamları yargı sisteminde eşit hale getirilecek.
• Savcılık ve savcıların çalışma büroları adliye binaları dışında ayrı bir kamu binasında olacak. Savcılığa bağlı adli kolluk teşkilatı oluşturulacak. Adli kolluk teşkilatı soruşturma sırasında avukatlara da hizmet sunacak.
• Herkesin anadilinde hizmet alabileceği yargı koşulları oluşturulacak, mahkemelerdeki tercüman ücretlerini yargılananlar değil devlet karşılayacak.
• Özel yaşamın gizliliğini ihlal eden yasadışı telefon dinlemeleri engellenecek, mahkemelerde delil olarak kabul edilmeyecek.”
Ekonomi: “Cumhurbaşkanı’na en fazla 3 asgari ücret ödenecek”
HDP’nin seçim bildirgesinde, dış politika başlığında Ermenistan’a ile ilişkilerin geliştirilmesi vadedilirken, Avrupa Birliği (AB) ile üyelik müzakerelerini sürdürmekten söz edildi. Ancak ABD ve Rusya gibi küresel güçler ile nasıl ilişkiler yürütüleceğine yer verilmeyen seçim bildirgesinde, Türkiye
Erdoğan'dan İsrail ve ABD'ye Gazze katliamı tepkisi
Filistinlilerle dayanışma amacıyla Türkiye'de 3 gün ulusal yas ilan edildi
Bakanlar Kurulu sonrası Bozdağ'dan önemli açıklamalar
UBER aracında şok olay! Sarhoş kadına tecavüz edip selfie çekti
HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, tüm cumhurbaşkanı adaylarını Filistin için ortak mitinge çağırdı
Kocaeli'de korkunç cinayetin arkasından cinsel taciz çıktı!
Filistin'den İsrail ve ABD'ye çok sert tepki: Halkımız vazgeçmeyecek
Mezarlıktaki Gizemli Kız Çorum yerel yönetimini ikiye böldü!
Yüzüne kezzap atılmıştı! İşte son hali
Gazze sınırında gergin anlar! İsrail askerleri böyle müdahale etti
Okuyucu Yorumları 0 yorum