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HDP seçim bildirgesini açıkladı

14.05.2018 15:42 | Son Güncelleme

HDP, 24 Haziran'daki cumhurbaşkanlığı ve milletvekilleri seçimi için hazırladığı seçim bildirgisini açıkladı.

HDP seçim bildirgesini açıkladı

HDP, cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın da cezaevinden gönderdiği mesajları da paylaştı.Halkların Demokrasi Partisi (HDP), cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için ayrı ayrı hazırladığı seçim bildirgesini Ankara'da bir oteldeki toplantıyla duyurdu. Toplantı, HDP'nin bir buçuk yıldır cezaevinde bulunan tutuklu cumhurbaşkanı adayı Demirtaş'ın konuşmalarından oluşan bir sinevizyon gösterimi ile başladı. Demirtaş'ın seçim manifestosu niteliğindeki mesajları bu gösterimin ardından okundu.

Cezaevinden gönderdiği mesajda "Bir cumhurbaşkanı adayı olarak tek adamlığa son vermeye geliyorum. Bu makama bir çuval yetki ile geleceğim, bir ceketle gideceğim" diyen Demirtaş, toplumsal kutuplaşmanın sona erdiği bir ülke sözü verdi. Toplumun tüm kesimlerinin katılımı ile güçlendirilmiş bir yönetim sistemi amaçladığını anlatan Demirtaş, "Kendinden olmayan herkesi suçlu ilan eden, sadece ve sadece ben diyen bir rejime karşı bizler varız diyoruz" ifadelerini kullandı.

"Saray boşalacak"

Demirtaş'ın cezaevinden gönderdiği seçim manifestosunda cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda öncelikle cumhurbaşkanlığı makamına nasıl yaklaşacağını da anlattı.

"Seçildiğimde ilk olarak yetkilerimi kendimi yetkisizleştirmek ve kurumları demokratikleştirmek için kullanacağım. Cumhurbaşkanlığı kabinesinde toplumun tamamını kapsayacak temsilciler olacak" diyen Demirtaş, sonrasında da ilk olarak OHAL'i kaldıracağını dile getirdi.

Mesajında HDP'nin kapsayıcı bir parlamenter sistem oluşturacağını ifade eden Demirtaş, gençler ve kadınlar başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin ve sivil toplum kuruluşlarının parlamentoya görüş ve öneri sunacakları Toplumsal Mutabakat Platformları kuracaklarını anlatttı.

Demokratik bir anayasayı da iki yıl içinde hazır edeceklerini belirten Demirtaş, "Anayasa merkeziyetçiliği değil yerel demokrasi ve yerinden yönetimi temel alacak" mesajı verdi. Kürt sorununda kalıcı barışı HDP'nin sağlayacağını belirten Demirtaş, "Şiddet ve çatışmayı onurlu bir barışla sonlandıracağız" mesajı verdi.

"Asgari ücret 3 bin lira"

Demirtaş, HDP'nin seçim vaatleri arasında yoksullara su, elektrik ve doğalgazın ihtiyaç sınırına kadar ücretsiz hale getirilmesini, asgari ücretin 3 bin lira yapılmasını, tüm işsizlere en az bin lira maaş bağlanmasını, 50 bin liraya kadar banka borçlarının faizlerinin silinerek yeniden yapılandırılmasını, tarım ve hayvancılıkta desteklerin iki katına çıkarılmasını ve yolların, köprülerin ücretsiz yapılmasını da saydı.

"Türkiye'yi geleceğe taşıyacağız"

Demirtaş'ın manifestosunun ardından HDP'nin eş başkanlarından Pervin Buldan konuştu. Konuşmasında eşitlik, özgürlük ve adalet vurgusu yapan Buldan, HDP’nin toplumun tüm kesimlerini kucakladığı, yalnızların, dışlanmışların adresi olacağı söyledi.

Demirtaş için "O artık milyonların cumhurbaşkanıdır. Kürt halkının cumhurbaşkanıdır. Eşit ve özgür yaşamla geleceği temsil ediyor. Onu cezaevinde rehin tutanlar, ondan korkanlar baskı ve zulümle dolu geçmişi temsil ediyorlar" diyen Buldan, HDP'nin Türkiye'yi geleceğe taşımaya kararlı olduğunu söyledi.

Buldan, seçimde yüzde 10 barajını sıfırlamak için ittifak düzenlemesi yapan AKP-MHP birlikteliğine "Sıfır baraj için bize karşı ittifak yapanlara sandıktan da sıfır ittifak çıkacaktır. Kendileri için barajı sıfırlayanlara halklarımız da iktidarı sıfırlayacaktır. Yanlış hesap sandıktan dönecektir" sözleriyle çıkıştı.

HDP eş başkanlarından Sezai Temelli de konuşmasında Türkiye için yeni bir başlangıç zamanının geldiğini söyledi. "Sarayın son kullanma tarihi 24 Haziran" diyen Temelli, gençlere ve kadınlara "Kendinize bir şans verin" diye seslendi.

Hilal Köylü /Ankara

© Deutsche Welle Türkçe

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