HDP seçim bildirgesini açıkladı

HDP, cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın da cezaevinden gönderdiği mesajları da paylaştı.Halkların Demokrasi Partisi (HDP), cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için ayrı ayrı hazırladığı seçim bildirgesini Ankara'da bir oteldeki toplantıyla duyurdu. Toplantı, HDP'nin bir buçuk yıldır cezaevinde bulunan tutuklu cumhurbaşkanı adayı Demirtaş'ın konuşmalarından oluşan bir sinevizyon gösterimi ile başladı. Demirtaş'ın seçim manifestosu niteliğindeki mesajları bu gösterimin ardından okundu. Cezaevinden gönderdiği mesajda "Bir cumhurbaşkanı adayı olarak tek adamlığa son vermeye geliyorum. Bu makama bir çuval yetki ile geleceğim, bir ceketle gideceğim" diyen Demirtaş, toplumsal kutuplaşmanın sona erdiği bir ülke sözü verdi. Toplumun tüm kesimlerinin katılımı ile güçlendirilmiş bir yönetim sistemi amaçladığını anlatan Demirtaş, "Kendinden olmayan herkesi suçlu ilan eden, sadece ve sadece ben diyen bir rejime karşı bizler varız diyoruz" ifadelerini kullandı. "Saray boşalacak" Demirtaş'ın cezaevinden gönderdiği seçim manifestosunda cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda öncelikle cumhurbaşkanlığı makamına nasıl yaklaşacağını da anlattı.

"Seçildiğimde ilk olarak yetkilerimi kendimi yetkisizleştirmek ve kurumları demokratikleştirmek için kullanacağım. Cumhurbaşkanlığı kabinesinde toplumun tamamını kapsayacak temsilciler olacak" diyen Demirtaş, sonrasında da ilk olarak OHAL'i kaldıracağını dile getirdi. Mesajında HDP'nin kapsayıcı bir parlamenter sistem oluşturacağını ifade eden Demirtaş, gençler ve kadınlar başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin ve sivil toplum kuruluşlarının parlamentoya görüş ve öneri sunacakları Toplumsal Mutabakat Platformları kuracaklarını anlatttı. Demokratik bir anayasayı da iki yıl içinde hazır edeceklerini belirten Demirtaş, "Anayasa merkeziyetçiliği değil yerel demokrasi ve yerinden yönetimi temel alacak" mesajı verdi. Kürt sorununda kalıcı barışı HDP'nin sağlayacağını belirten Demirtaş, "Şiddet ve çatışmayı onurlu bir barışla sonlandıracağız" mesajı verdi. "Asgari ücret 3 bin lira" Demirtaş, HDP'nin seçim vaatleri arasında yoksullara su, elektrik ve doğalgazın ihtiyaç sınırına kadar ücretsiz hale getirilmesini, asgari ücretin 3 bin lira yapılmasını, tüm işsizlere en az bin lira maaş bağlanmasını, 50 bin liraya kadar banka borçlarının faizlerinin silinerek yeniden yapılandırılmasını, tarım ve hayvancılıkta desteklerin iki katına çıkarılmasını ve yolların, köprülerin ücretsiz yapılmasını da saydı.