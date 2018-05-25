HDP Seçim Kampanyasını Edirne Cezaevi Önünde Başlattı

Aralarında Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli’nin de bulunduğu HDP heyeti seçim kampanyasını resmen başlatmak üzere Edirne Cezaevi’ne gitti. Ellerinde Demirtaş’ın posterleriyle cezaevi önünde toplanan HDP’liler, seçim kampanyasını bir basın açıklamasıyla başlatacaktı. Ancak heyetin cezaevi önünde açıklama yapmasına izin verilmedi. Heyet cezaevinden yaklaşık beş kilometre uzaklıkta açıklama yapmak zorunda kaldı. Açıklamada ilk sözü Eş Genel Başkan Pervin Buldan aldı. Buldan, Demirtaş’la görüşme taleplerine yanıt verilmediğini belirterek, cezaevi önünde açıklama yapmalarına izin verilmemesini de utanç olarak değerlendirdi. Buldan, “Sayın Demirtaş milyonların adayıdır. Milyonların umududur. Sayın Demirtaş, 6 milyon oy alan bir partinin cumhurbaşkanı adayıdır. Sayın Demirtaş’ı dört duvar arasında rehin tutabilirsiniz ama milyonların gönlünden silemezsiniz. Korkunuz Demirtaş’ın cesaretindendir. Korkunuz Sayın Demirtaş’ın bu ülkeyi yönetim biçiminedir. Bundan korktuğunuz için Demirtaş’ı rehin tutuyorsunuz. Demirtaş’ın tahliye talebine ilişkin başvurumuz reddedilmiştir. Sayın Demirtaş diğer adaylar gibi tabanıyla, seçmeniyle buluşamayacak. Bu hukuksuzluğu, adaletsizliği asla kabul etmiyoruz” dedi.

Daha sonra söz alan Eş Başkan Sezai Temelli ise Demirtaş’ın serbest bırakılması gerektiğini söyledi. Temelli, “Anayasa Mahkemesi (AYM), seçme ve seçilme kararını gözeterek bir an önce tahliye kararı verilmelidir, aksi halde bu sistem çok daha derin krizlere sürüklenecektir. Buna son vermenin yolu AYM’dir. İçine sürüklendiğimiz en önemli sorun yargının tarafsızlığını yitirmiş olması. Demirtaş’ın kampanyaya başlarken yaptığı en önemli vurgu da budur. Kuvvetler ayrılığının yeniden tesis edilmesi gerekmektedir. Evrensel hukuk değerlerine insan hakları değerlerine sahip çıkılmalıdır. Bu olağanlaşma döneminin hayata geçmesi gerekir” diye konuştu. Demirtaş’tan adaylara mesaj Bu arada Demirtaş, avukatları tarafından kullanılan twitter hesabı üzerinden diğer cumhurbaşkanı adaylarına mesaj gönderdi. Demirtaş, Muharrem İnce, Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu’na gönderdiği mesajda, “Hakkımdaki çağrılarınızı önemli ve değerli buluyorum. Seçim çalışması adil ve eşit olmazsa sonuçların meşruiyeti de tartışmalı olur. Sizler de adil bir ortamda çalışamıyorsunuz. Ülkemizin adalet ihtiyacı en çok da bu şekilde anlaşılıyor” dedi.