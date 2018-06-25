HDP: ‘Seçimler OHAL Gölgesinde Adil ve Eşit Olmayan Koşullarda Yapıldı’

HDP’nin cezaevindeki cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın “eşitsiz ve adil olmayan koşullarda” sürdürdüğü seçim kampanyasına rağmen üçüncü geldiğini hatırlatan Buldan, Demirtaş’ın oyunun ekranlara yansıyandan fazla olduğunu savundu ve tutukluluk halinin sona erdirilmesi çağrısında bulundu.

Buldan “Görevlilerimiz sonuçların netleşmesi için takiptedir. İhlallerin teker teker ortaya çıkarılması için mücadelemiz sürmektedir” diye konuştu.

Açıklamanın yapıldığı sırada seçim sonuçlarının kesinleşmediğine ve Yüksek Seçim Kurulu’na veri girişlerinin henüz tamamlanmadığına dikkati çeken Pervin Buldan, “Anadolu Ajansı’nın manipülasyona dönük resmileşmemiş sonuçları üzerinden yapılan açıklamaların gerçeği yansıtmadığını” söyledi.

Türkiye, 24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerini geride bırakırken Halkların Demokratik Partisi’nden (HDP) seçim sürecine ilişkin tepki geldi. Ankara’daki HDP Genel Merkezi’nde açıklama yapan Eş-Başkanlar Pervin Buldan ve Sezai Temelli, bugünden (Pazartesi) itibaren yetkili kurullarını toplayarak seçim ve çalışmaları değerlendireceklerini, yapılan ihlalleri rapor edeceklerini açıkladı.

Seçimlerin “OHAL gölgesinde ve eşit olmayan koşularda yapılmasına” rağmen HDP’nin yüzde 10’luk seçim barajını aştığına dikkati çeken Buldan, “İhlaller sonucunda oylarımız ve emeğimiz çalınmıştır. Bunun takipçisi olmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

HDP Eş-Başkanı Sezai Temelli de “66 gün süren bir kampanya dönemi geçirdik ve bu kampanya boyunca birçok saldırıya uğradık” dedi ve herkesi tüm süreçlere gözlemci olmaya çağırdı.

Temelli ayrıca, “Anadolu Ajansı ve Cumhurbaşkanı’nın açıkladığı sonuçlar kesin değildir. İkinci tura kalma olasılığının yüksek olduğu bir seçim ikliminden geldik. Bu alelacele açıklanan sonuçlar gerçeği yansıtmamaktadır” diye konuştu.

