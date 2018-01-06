HDP: ‘Sistemli Saldırı Altındayız’

11 Şubat'taki olağan kongre öncesi hazırlıklarını sürdüren HDP, bir dizi konferans yapmayı kararlaştırdı. Konferansların ilki Diyarbakır'da parti yönetiminin katılımıyla düzenlendi.Konferansın açılış konuşmasını yapan HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, konuşmasına İran'daki gösterilere değinerek başladı.

Gösterilere destek veren Kemalbay,”İran halkının despotik iktidara karşı başkaldırısına tanıklık ediyoruz. 21. yüzyıl dünya halklarının özgürlüklerini talep ettiği, sömürüye başkaldırdığı bir yüzyıl. Halklardan yana yeni, başka bir dünyanın kurulması için verilen mücadeleler, halkların demokratik mücadeleleridir, hepsini benimsiyoruz. Halkların özgürlük taleplerinin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Hafta içinde dört Kürt siyasetçinin hapis cezasına çarptırılmasına da değinen Kemalbay, partisinin sistemli saldırı altında olduğunu söyledi.

Kemalbay, " İdris Baluken'e 16 yıl ceza hapis cezasını niye verdiler?Gerçek muhalefet, iktidara karşı gerçek muhalif olduğu için aldı cezayı. Sadece Baluken değil, Sabahat Tuncel, Aysel Tuğluk, Leyla Birlik arkadaşlarımıza ceza yağdırarak bize de mesaj verdiler. Bize diyorlar ki ‘Sizi siyasetten sileceğiz, yok edeceğiz.” Biz de diyoruz elinizden geleni ardınıza koymayın. Biz mücadeleden geri adım atmayacağız. Bizi sadece tutuklamıyorlar, katliamlarını gerçekleştirdiklerini biliyoruz. Yargısız infazlara başladıklarını, sistematik işkenceyi gündeme aldıklarını, pek çok şeye tanıklık ediyoruz. En alçakçası insanları mezardan çıkarıp, bu mücadelede yaşamını yitirmiş olanların kemiklerini mezardan çıkarıp götürmektir. Ölülere bile saygısı kalmadı bunların. O kadar büyük iktidar hırsı içindeler ki, o kadar büyük açmazlarda ki, büyük utancı hayata geçirmekten geri durmuyorlar. Cenazelerin camilerden kaldırılmasına kadar müdahale ediyorlar. Tek tipin işkence olduğu, asla siyasi tutsaklara giydiremeyeceklerini bildikleri halde gündeme getiriyorlar. Sadece bizi sindirmek için değil bize sistemli olarak saldırıyorlar. Çünkü biz her şeye karşı gürül gürül akan mücadeleyiz. Bu mücadelenin önüne kesmek için yapıyorlar. Diyorlar ‘Siz tek tiple, cenazelerle, mezarlarla uğraşın, biz talana sömürüye devam edelim.' Biz hem bu alanlarda olacağız, hem AKP saray rejimine karşı mücadelemizi en güçlü şekilde gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

AK Parti'nin Sadece HDP'ye değil, birçok kesimi karşısına aldığını ifade ederek, ‘İnsanları canından bezdirmiş, herkesin hayatını alt üst eden bir iktidarla karşı karşıyayız” şeklinde konuştu.

HDP'nin cezaevindeki Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, kongrede aday olmayacağını açıklamıştı. HDP kongreye kadar düzenleyeceği etkinliklerle tabanda nabız yoklayacak.