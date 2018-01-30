HABER

HDP: Suriye’ye Girenler UCM’de Yargılanacak

30.01.2018 17:51 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da düzenlenen kadın konferansında konuşan HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, Suriye’ye girenlerin uluslararası ceza mahkemelerinde yargılanacağını söyledi. Kemalbay, Afrin operasyonunun teröre karşı yapılmadığını belirtti.

Diyarbakır'da düzenlenen kadın konferansında konuşan HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, Suriye'ye girenlerin uluslararası ceza mahkemelerinde yargılanacağını söyledi. Kemalbay, Afrin operasyonunun teröre karşı yapılmadığını belirtti.

Demokratik Bölgeler Partisi tarafından düzenlenen ‘Yerel Yönetimler Kadın Konferansı' Diyarbakır'da başladı. Konferansın açılış konuşmasını Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay yaptı. Kemalbay'ın gündeminde Afrin vardı.

Kemalbay, Afrin'e yönelik düzenlenen operasyonun, teröre karşı yapılmadığını söyledi. Kemalbay, "Afrin kantonu belki de son 5, 6 yıldır gördüğümüz en güzel yer. Halk kendi kendini yönetmeye başladı. Halkın savaş, çatışma ortamında sığındığı, yeni bir yaşam inşa etmeye çalıştığı, demokratik bir sistemle halkların bütün farklılıklarıyla kendi kendini yönettiği bir yapıya yapılan bu saldırı, kesinlikle ve kesinlikle terör saldırısı değildir. Teröre karşı bir savaş ile karşı karşıya değiliz, bunun altını kalın bir şekilde bir kez daha çizmek istiyorum. AKP Erdoğan iktidarı, halklara karşı savaş yürütüyor. Afrin ‘de halklar var, Afrin 'de Kürt halkı var Arap, Türkmen, Çerkezler var. Burada sayamayacağım pek çok toplumsal kesim, inançsal kesim var. Siz eğer bir sınırı geçiyorsanız, tankınız, topunuz, onlarca savaş uçağınızla halkların yaşadığı bir coğrafyayı bombalıyorsanız eğer, bu işgal girişimidir ve savaştır. Bunu buradan söylemek zorundayız” dedi.

Kemalbay, Suriye'ye girenlerin uluslararası ceza mahkemelerinde yargılanacağını savunarak, "İşgal girişimine katılanlar şunu bilmelidir; Cizre'de, Sur 'da, Silopi'de yapılan katliamlar, Diyarbakır'da ağır ceza mahkemesinde yargılanabilir fakat Suriye sınırını geçip orada yaptığınız, başka bir egemenlik alanına girip yaptığınız savaş suçları uluslararası ceza mahkemelerinde yargılanır. Eğer Afrin'de kimler yaşamını yitiriyor diye sorarsanız, o zaman muhalif medyaya bakın. Kadınlar, çocuklar, sivil insanlar yaşamını yitiriyor. UNICEF çocukların Afrin' de savaştan dolayı yaşamını yitirdiğini teyit ediyor. Dolayısıyla bu suça ortak olanlar, ‘Afrin'de memleketimizi tehdit eden bir şeyler var, o yüzden bu savaş zorunlu' diyenler bu suça ortak olmuş oluyor ve biz onlara bir kez daha buradan bu suça ortak olmayın diyoruz” diye konuştu.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika İdlib'de askeri konvoya bombalı saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Son dakika İdlib'de askeri konvoya bombalı saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Meteoroloji'den yeni uyarı: O tarihe dikkat!

Meteoroloji'den yeni uyarı: O tarihe dikkat!

Afrin'de Mehmetçik teröristleri dünyaya böyle rezil etti

Afrin'de Mehmetçik teröristleri dünyaya böyle rezil etti

Köpeğe tecavüz eden yaşlı adamla ilgili yeni gelişme! Gözaltına alındı

Köpeğe tecavüz eden yaşlı adamla ilgili yeni gelişme! Gözaltına alındı

Türk askerleri Instagram paylaşımlarıyla izini belli ediyor

Türk askerleri Instagram paylaşımlarıyla izini belli ediyor

'Çocuklar Duymasın'ı kurtardı'

'Çocuklar Duymasın'ı kurtardı'

İlginizi Çekebilir

Son dakika İdlib'de askeri konvoya bombalı saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Son dakika İdlib'de askeri konvoya bombalı saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Afrin'de Mehmetçik teröristleri dünyaya böyle rezil etti

Afrin'de Mehmetçik teröristleri dünyaya böyle rezil etti

Trende uyuyakaldı! Uyandığında peçetenin içindeki parayı görünce...

Trende uyuyakaldı! Uyandığında peçetenin içindeki parayı görünce...

Karadeniz'de tehlikeli yakınlaşma!

Karadeniz'de tehlikeli yakınlaşma!

Böyle aldatma anı görülmedi! Basılınca 'robot' taklidi yapmaya başladı!

Böyle aldatma anı görülmedi! Basılınca 'robot' taklidi yapmaya başladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kuzey Kore'de 60 bin çocuk ölümün eşiğinde

Kuzey Kore'de 60 bin çocuk ölümün eşiğinde

Tahran'ı fareler bastı! Sayıları 50 milyonu aştı

Tahran'ı fareler bastı! Sayıları 50 milyonu aştı

Dünyaca ünlü giyim markasının CEO’su Pierre Agnes okyanusta kayboldu

Dünyaca ünlü giyim markasının CEO’su Pierre Agnes okyanusta kayboldu

Son dakika İdlib'de askeri konvoya bombalı saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Son dakika İdlib'de askeri konvoya bombalı saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Ünlü oyuncu hayatına son verdi

Ünlü oyuncu hayatına son verdi

Soçi zirvesinde son dakika gelişmesi! Sonuç bildirgesi açıklandı

Soçi zirvesinde son dakika gelişmesi! Sonuç bildirgesi açıklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.