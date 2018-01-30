HDP: Suriye’ye Girenler UCM’de Yargılanacak

Diyarbakır'da düzenlenen kadın konferansında konuşan HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, Suriye'ye girenlerin uluslararası ceza mahkemelerinde yargılanacağını söyledi. Kemalbay, Afrin operasyonunun teröre karşı yapılmadığını belirtti.

Demokratik Bölgeler Partisi tarafından düzenlenen ‘Yerel Yönetimler Kadın Konferansı' Diyarbakır'da başladı. Konferansın açılış konuşmasını Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay yaptı. Kemalbay'ın gündeminde Afrin vardı.

Kemalbay, Afrin'e yönelik düzenlenen operasyonun, teröre karşı yapılmadığını söyledi. Kemalbay, "Afrin kantonu belki de son 5, 6 yıldır gördüğümüz en güzel yer. Halk kendi kendini yönetmeye başladı. Halkın savaş, çatışma ortamında sığındığı, yeni bir yaşam inşa etmeye çalıştığı, demokratik bir sistemle halkların bütün farklılıklarıyla kendi kendini yönettiği bir yapıya yapılan bu saldırı, kesinlikle ve kesinlikle terör saldırısı değildir. Teröre karşı bir savaş ile karşı karşıya değiliz, bunun altını kalın bir şekilde bir kez daha çizmek istiyorum. AKP Erdoğan iktidarı, halklara karşı savaş yürütüyor. Afrin ‘de halklar var, Afrin 'de Kürt halkı var Arap, Türkmen, Çerkezler var. Burada sayamayacağım pek çok toplumsal kesim, inançsal kesim var. Siz eğer bir sınırı geçiyorsanız, tankınız, topunuz, onlarca savaş uçağınızla halkların yaşadığı bir coğrafyayı bombalıyorsanız eğer, bu işgal girişimidir ve savaştır. Bunu buradan söylemek zorundayız” dedi.