HDP'de 7 Haziran heyecanı var

DW Türkçe'nin Abbasağa'dan izlenimleri.HDP'liler, Selahattin Demirtaş'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığının resmen açıklandığına tanık olmak için Cuma günü İstanbul Beşiktaş'taki Abbasağa Parkı'nda biraraydaydı. Partiye gönül verenler HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin konuşmasını ve adaylığın açıklanmasını beklerken HDP toplantılarının iki vazgeçilmezi ile keyifle zaman geçirdi: Halay ve zılgıt.

Abbasağa Parkı'nda en çok söylenen kelime, "umut” oldu. Yüzler gülüyordu. Ortama, 7 Haziran 2015 seçimlerine giderken yaşanan heyecan ve coşku hakim. Sezai Temelli'den önce sahneye çıkan sunucu, espri yapmaktan geri durmuyor: "Biri uzun biri ince, en yakışıklısı Demirtaş bizce! Oyu kime veriyoruz?”

Ankara, Suruç ve Roboski (Uludere) katliamlarında hayatını kaybedenler anılırken, çocuk yaştaki kurbanlar Berkin Elvan ve Ceylan Önkol da unutulmadı. Kanun Hükmünde Kararnameler ile işsiz bırakılanlar, tutuklu siyasetçiler ve gazeteciler, atanamayan öğretmenler, erkek şiddeti mağduru kadınlar, iş cinayetlerinde hayatını kaybedenler de… Hrant Dink ve Tahir Elçi'nin isimleri okunduğunda, kalabalıktan kuvvetli bir alkış yükseldi, sahnedeki ses de güçlendi: Bizler kazanacağız!