HDP’de Buldan ve Temelli dönemi

Yeni başkanlar, hükümete acil “diyalog, müzakere ve çözüm süreci” çağrısı yaptı.Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) eş genel başkanları, parti meclisi, disiplin ve uzlaşma kurulu üyelerinin seçildiği kongrede aralarında, çok sayıda milletvekili ve parti yöneticisinin de bulunduğu HDP'lilerin imzasıyla eş başkanlık için Pervin Buldan ve Sezai Temelli önerildi.

Tek liste ile girilen ve 823 geçerli oy kullanılan seçim sonucunda HDP Iğdır Milletvekili Buldan ve HDP Eş Genel Baikan Yardımcısı Temelli,partinin yeni eş genel başkanları oldu.

TBMM başkanvekilliği de yapan Buldan ve Temelli, sonuçların açıklanmasının ardından birlikte kürsüye çıkıp salondakileri selamlarken "Hep birlikte kazanacağız" dediler.

Kasım 2016'dan beri hapiste olan Selahattin Demirtaş eş genel başkanlığa tekrar aday gösterilmemesi için cezaevinden kongreye dilekçe gönderdi. Demirtaş parti meclisine ise birinci sıradan aday gosterildi ve HDP'nin yeni parti meclisi üyesi oldu.

“Çoğulculuk ve çok renklilik”

Buldan, kongrede yaptığı konuşmada HDP’nin yeni dönemine ilişkin mesajlarıyla dikkat çekti. Buldan’ın konuşması sırasında sinevizyona, çözüm sürecinde İmralı’da Abdullah Öcalan'la yaptığı görüşmenin fotoğrafı yansıtıldı. Demirtaş’ın da yer aldığı fotoğraf salonda büyük alkış aldı. Tüm Anadolu’yu kucaklamaktan vazgeçmeyeceklerini belirten Buldan, “çoğulculuk, farklılık ve çok renkliliğin” temel prensipleri olduğunu vurguladı. Hükümetin OHAL uygulamasını sert şekilde eleştiren, Afrin harekâtını "savaş” olarak niteleyen Buldan, iktidara “Yol yakınken savaş politikalarınızdan vazgeçin. Çözüm Afrin’e değil, İmralı'ya girmektir. Öcalan'a tecrite son verin. Türkiye derhal diyalog, müzakere ve çözüm sürecine dönmeli. OHAL sona ermeli” diye seslendi. Buldan, demokratik siyasette kararlı olduklarını vurgularken, HDP’nin Türkiye’de toplumun tüm kesimleriyle birlikte hareket edeceğini söyledi.