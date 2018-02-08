HDP'de Genel Başkanlık Düğümü Çözüldü

Bu arada HDP 2'si Marmara Bölgesi'nde olmak üzere 8 ilde yaptığı bölge konferanslarıyla, tabanın nabzını yokladı. Aday belirleme komisyonu çalışmalarını tamamladıktan sonra iki isim üzerinde uzlaştı. HDP Pervin Buldan ile birlikte sürpriz bir şekilde Sezai Temelli’nin aday olacağı açıkladı. Açıklama Eş Genel Başkan Serpil Kemalbay tarafından yapıldı. Kemalbay, “Konferanslarımız ardından komisyonlarımız da çalışmalarını sürdürdü. Bu çalışmalar sonucunda eş genel başkan adayları ve Parti Meclisi üyeleri de şekillenmeye başladı. Mutabakat komisyonumuz da bir ortaklaşma sağladı. İstanbul Milletvekilimiz Pervin Buldan ve 25. Dönem milletvekilimiz Sezai Temelli bu mutabakat komisyonundan çıkan isimler oldu. Kongremizde eş genel başkan adayları olarak oylanacaklar. Kongremiz 2018’in son derece kritik bir yıl olacağı anlayışı ile düzenlenecek. 10 binlerce partilimizin ve dostlarımızın kongreye katılmasını bekliyoruz. Yurt dışından da konuklarımız olacak. AP Sol Grup Başkanı, Fransa Komünist Partisi Genel Sekreteri, İspanya’dan Podemos, Yunanistan’dan Syriza bizlerle olacak. Kıbrıs’tan, Filistin’den katılımcılar olacak. Kongremizde bütün renklerimizle, bütün farklılıklarımızla demokrasi mücadelemizden arkadaşlarımız olacak. Adeta muhalefet şenliği içinde, adaleti halkların kardeşliğini simgeleyen bir buluşma gerçekleştireceğiz” dedi.Temelli’nin adaylığı parti kulislerinde sürpriz olarak nitelendirildi.

Ancak daha kimin aday olduğuna karar verilmeden eski Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın eş başkanlığa bir Kürt’ün getirilmesi gerektiğini söylemesi tartışma başlattı. Kaplan’ın sosyal medya üzerinden paylaştığı görüşlerine Sırrı Süreyya Önder yanıt verince, karşılıklı söz düellosu başladı. Tarafların birbirine karşı ağır sözler kullandığı tartışma, Kaplan’ın istifasıyla son buldu. Bu sırada, deneyimli siyasetçi Ahmet Türk’ün aday olabileceği gündeme geldi. Ancak Türk, sağlık sorunları nedeniyle aday olamayacağını açıkladı.

11 Şubat’ta yapılacak kongre için binlerce HDP’li Ankara’ya gitmeye başladı. Demirtaş, Ocak ayı başında HDP’ye gönderdiği mektupta, kongrede aday olmayacağını söylemişti.

25. Dönem HDP İstanbul Milletvekili olan Sezai Temelli, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü mezunu. Sezai Temelli ardından yine aynı üniversitede doktorasını tamamladı. İ.Ü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Maliye Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak çalışan Yrd. Doç. Sezai Temelli, OHAL kapsamında yayınlanan 675 Sayılı KHK ile üniversiteden ihraç edildi. Halen HDP'nin Ekonomiden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı olarak çalışmalarını sürdürüyor. 7 Haziran seçimlerinde HDP’den milletvekili olarak parlamentoya giren Sezai Temelli, 1 Kasım seçimlerinde parlamentoya girememişti.

6 Kasım 1967 yılında Hakkari'de dünyaya gelen Pervin Buldan, liseden mezun olduktan sonra kısa bir süre Iğdır İl Özel İdaresi'nde memurluk yaptı. Eşi Savaş Buldan 2 Haziran 1994 yılında kaçırıldı ve 4 Haziran 1994'te öldürüldü. 1995'te “Cumartesi Anneleri”ne katılan Buldan, 4 yıl boyunca Taksim'de Galatasaray Lisesi önündeki eylemlere katıldı. Bu yıllarda HADEP'te iki dönem Parti Meclisi üyesi oldu. Pervin Buldan, 2005'te Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilen 1000 kadın arasında yer aldı. 2007'de Iğdır’dan bağımsız aday olarak katıldığı seçimi kazandı ve Iğdır'ın ilk kadın milletvekili olarak meclise girdi. Daha sonra Demokratik Toplum Partisi'ne geçen Pervin Buldan bu parti de kapatılınca Barış ve Demokrasi Partisi'ne geçti. Pervin Buldan, 1 Kasım seçiminde HDP Iğdır milletvekili olarak parlamentoya girdi. Buldan halen Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili olarak görev yapıyor.