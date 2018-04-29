HDP’de Gözler Demirtaş’ın Duruşmasında

Geçtiğimiz hafta yapılan Parti Meclisi toplantısında cumhurbaşkanlığı seçiminde Selahattin Demirtaş’ın aday gösterilmesi üzerinde uzlaşma sağlayan Halkların Demokratik Partisi son kararını 4 Mayıs’ta verecek. HDP’nin kararının şekillenmesinde halen tutuklu bulunan Demirtaş’ın haftanın ilk günü Silivri Cezaevi’nde görülecek duruşması önem taşıyor. 2013 yılındaki İstanbul Kazlıçeşme’de yapılan Nevroz kutlamasında yaptığı konuşma nedeniyle ‘terör örgütü propagandası yapmak' ile suçlanan Demirtaş hakkında savcının esas hakkındaki mütalaasını vermesi halinde karar çıkması bekleniyor. Buldan: "Adayımız herkesin istediği cesur bir aday olacak" Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 4 Mayıs’ta Türkiye toplumunu ve barış ihtiyacını kucaklayan adaylarının açıklanacağını belirtti. 24 Haziran’ı Türkiye açısından tarihi bir seçim ve belki de son şans olarak değerlendiren HDP Eş Başkanı, “Adayımız cesur bir aday olacak, açıkladığımız aday Türkiye toplumunun, Türk'ün, Kürt'ün, Alevi'nin, Çerkes'in, kadınların, gençlerin herkesin istediği bir aday olacak. Türkiye toplumununun barışa, demokrasiye olan ihtiyacını kucaklayacak bir adayımız olacak. Türkiye'nin toplumsal barışa ihtiyacı var. Türkiye'nin demokrasiye ihtiyacı var. Türkiye'de bugüne kadar demokrasiyi, insan haklarını, hukuku askıya alan zihniyete karşı, faşizme karşı direnişi savunan adayımızla seçimlere gireceğiz” dedi.

Buldan: "AKP-MHP ittifakına Kürt halkının vereceği hiçbir şey yok" Pervin Buldan, Cumhur İttifakı adı altında Milliyetçi Hareket Partisi’yle birlikte erken seçimlere girecek iktidar partisinin Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı coğrafyada tabela partisi haline döneceğini iddia etti. “Yarın öbür gün dilimizi yasaklayan AKP ile işbirliği yapan milletvekilleri gelip sizden oy isteyecek. Bugün yaptıkları ortaklık, Kürt halkının soykırımını isteyen bir partiyle yapılmıştır. AKP-MHP ittifakına Kürt halkının vereceği hiçbir şey yok. AKP'ye verilecek oyların MHP'yi Meclis'e taşıyacağını kimse unutmasın. ‘Oralara girin taş üstünde taş omuz üstünde baş bırakmayın’ diyen zihniyetle ortaklık yaptılar. Şimdi gelip bu ortaklıklarıyla birlikte Kürt halkından oy isteyecekler. Hadi oradan diyoruz, hadi oradan. MHP Kürdistan'da bir tabela partisidir. Şimdi sıra AKP'de. AKP Kürdistan'da tabela partisine dönecek.” Sezai Temelli: "HDP’yi dışlayan hesap tutmaz" HDP’nin diğer eş genel başkanı Sezai Temelli ise Şırnak’ta yaptığı konuşmada CHP’nin başını çektiği ittifak görüşmelerinde partisinin dışlanmasını eleştirdi.