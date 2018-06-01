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HDP’den 250 Bin Seçim Görevlisi

01.06.2018 17:31 | Son Güncelleme

YSK’nın bazı sandıkların taşınması kararının ardından HDP de, sandık başında 250 bin kişi görevlendirme kararı aldı. Bu arada Diyarbakır’da iş dünyasıyla biraraya gelen HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Türkiye’nin 1994’teki ekonomik şartlara döndüğünü söyledi

HDP’den 250 Bin Seçim Görevlisi

Seçim çalışmalarına katılmak üzere Diyarbakır’a gelen HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti. Oda üyeleriyle biraraya gelen Temelli, sorunlarla ilgili fikir alışverişinde bulundu. Toplantının ardından Amerika’nın Sesi’nin sorularını yanıtlayan Temelli, seçim güvenliği için 250 bin kişiyi görevlendirme kararı aldıklarını söyledi. Temelli, “Devletin organları, YSK sanki seçim güvenliğini ortadan kaldırmak için işbirliği içerisinde. Tam da biz de buna karşı seçmenin oy tercihi, seçmenin siyasi iradesi, seçmenin geleceğine dair kendi kararını vermesi açısından adil seçim platformu oluşturduk. Birçok parti, STK, biraraya geldik. Biz zaten 1 Kasım’da Erdoğan iktidarının yaptığını bildiğimiz için önlemimizi aldık. Hem taşıma oya karşı hem oy çalmaya karşı, 250 bine yakın arkadaşımızı görevlendirdik, sandıklara sahip çıkması için, şimdi bu adil seçim platformu içinde tüm partilerden, binlerce kişi görev alacaktır, sandığa sahip çıkacaktır. Seçim güvenliğini ortadan kaldırmak için iktidarın bütün çabalarına karşın oylarımıza siyasi irademize sahip çıkacağız” diye konuştu.

Temelli, yabancı gözlemcilere de çağrı yaptıklarını ifade ederek, “Gözlemcilere çağrı yaptık, AGİT burada olacak, geçmiş seçimlerden çok daha kalabalık olacak. AP’ye çağrımızı var, birçok STK’ya çağrımız var. Katılım konusunda netleşmedi ama AGİT daha fazla gözlemciyle burada olacak” şeklinde konuştu.

DTSO Başkanı Kaya: “Bölgenin talepleri gözardı ediliyor”

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası’nın toplantının açılış konuşmasını yapan Oda Başkanı Mehmet Kaya ise bölgenin taleplerinin gözardı edildiğini söyledi. Kaya, “Rakamlara baktığımızda, aklın hakim olması gereken bir ülkede bu kadar deneme-yanılma yapılıp sonuç alınmamasına rağmen hala Kürt sorununun çözümünde güvenlik politikalarını öne çıkarmak, ekonomik anlamda adımlara baktığınızda; hakikaten bölgenin talepleri değil, daha çok popülizm içeren adımları görünce, tekrar dönüp aynı şeyleri söylüyoruz. Aklınızı bölgenin taleplerinden almıyorsunuz alamıyorsunuz almadığınız sürece hem can kaybımız sürekli artıyor, hem de ülkenin ekonomisini boşu boşuna heba ediyoruz” dedi.

Toplantıda söz alan Temelli ise Türkiye’nin 1994’teki ekonomik şartlara döndüğünü söyledi. Temelli, “Tıpkı 1994’teki Çiller krizi gibi, 2001 gibi çok derin bir krize sürüklenmiş durumdayız Türkiye bugün aşırı israflar ülkesi oldu. Bu israfkar kaynak kullanımına hızla son vermeliyiz. Bu savaş anlayışından kurtulmak gerekiyor. Elbette savunma harcamaları gerekir. Ama bunu savunmanın ötesinde bir anlayışla finanse etmeye kalkışırsanız kaynakları israf etmiş olursunuz ” şeklinde konuştu.

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