HDP’den Afrin Operasyonuna Eleştiri

HDP’nin yeni eş genel başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde düzenlediği operasyonlara ve AKP iktidarına eleştirilerini yineledi.

İstanbul’daki bir toplantıda, Türkiye’nin operasyonlarında sivillerin öldüğünü, acılar çektiğini, annelerin gözyaşları döktüğünü belirten Buldan, bu yaşananlardan ne kadar rahatsızlık duyduklarını halka izah etmeye çalıştıklarını kaydetti. Bunu yapabilmeleri halinde “büyük bir iş” başarmış olacaklarını ifade eden Buldan, “barışı yaymak” için çaba göstereceklerini sözlerine ekledi.

Diğer eş başkan Sezai Temelli de, AKP iktidarını “otoriter rejimlere özgü bir korku iklimi” yaratmaya çalışmakla eleştirdi.

“Korkmuyoruz” mesajını veren Temelli, bu korku ikliminin kişilerin siyaset yapmasını önlemeyi amaçladığını ancak kendilerinin tam tersine halkı siyasete teşvik ettiğini söyledi.