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HDP’den AKP Seçmenine: ‘Sesinizi Yükseltin’

09.03.2018 17:20 | Son Güncelleme

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Türkiye’nin Suriye’de yürüttüğü operasyonlara karşı AKP tabanına seslerini yükseltme çağrısı yaptı. Temelli, tüm ülkelere BM’nin ateşkes kararına uyulması çağrısı da yaptı

HDP’den AKP Seçmenine: ‘Sesinizi Yükseltin’

Halkların Demokratik Partisi, yaklaşan Nevruz Bayramı hazırlıklarına ilişkin Diyarbakır’da bir basın toplantısı düzenledi. HDP Eş Genel Başkanları Sezai Temelli ve Pervin Buldan’ın katıldığı toplantıda Nevruz hazırlıklarına ilişkin bilgiler verildi. Eş Genel Başkanlardan Pervin Buldan, Nevruz’da Afrin’e ilişkin mesaj vereceklerini belirterek, “Afrin’e yönelik işgal girişimi Newroz alanlarında bir kez daha protesto edilecektir. Afrin’de yaşamını yitiren herkesin, askerlerin de bizim çocuğunuz olduğu mesajı verilecektir. Savaşa karşı barış mesajı milyonlar tarafından haykırılacaktır. Milyonların meydanda barışı, eşitliği talep edeceği bir Newroz olacaktır” dedi.

Toplantının ardından Amerika’nın Sesi’ne konuşan Eş Başkanlardan Sezai Temelli, Türkiye’nin Afrin’deki operasyonuna değindi. BM’nin aldığı ateşkes kararının tüm Suriye’de uygulanması çağrısı yapan Temelli, “BM Güvenlik Konseyi’nin almış olduğu ateşkes kararının, bir an önce bütün Suriye’de hayata geçmesi lazım. Suriye’de sivil ölümleri söz konusu, sadece gıda sıkıntısı değil, aslında Suriye halklarının geleceğinin yok edilmesi söz konusu. Bu ateşkes bir an önce hayata geçmeli. İnsani yardımlar açısından, Suriye halklarının geleceğine karar verilmesi açısından bir zaman yaratılması açısından, önemli gördük. Bu çağrımızı bu minvalde yineledik. Afrin’de Doğu Guta’da yaşananlar içinde ciddi insanlık dramları barındırıyor. Çok ciddi sivil ölümleri sözkonusu, her ne kadar Türkiye kamuoyuna yansıtılmıyorsa da, uluslararası medyadan izlediğimiz kadarıyla ciddi bir ölüm vakası söz konusu. Türkiye, ’Biz sivilleri öldürmüyoruz’ diyor. Hava bombardımanı, obüs atışlarının bu kadar yoğun olduğu bir yerde. Bu bombalar sivilleri ayırt edebilecek bir mekanizmaya mı sahip? Bu inandırıcı değil. Sadece Türkiye kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir açıklama olduğunun farkındayız. Buradaki duruma bir an önce müdahale edilmesi ve ateşkes kararının hayata geçirilmesi gerekiyor. Afrin’de sürdürülen savaşın, savaş siyasetinin sadece bölgeye değil, Türkiye’ye de yansımaları çok olumsuz bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Türkiye’nin toplumsal barışı tümüyle yok ediliyor. Türkiye ateş çemberine çekiliyor. Burada çok ciddi toplumsal yıkım ile karşı karşıyayız. Bu Türkiye ile sınırlı kalmayacak Avrupa’ya da yansıyacaktır. Avrupa’nın bunu görmezden gelmesi kabul edilebilir değil” dedi.

AKP tabanına da seslenen Temelli, “Türkiye halkları, Türkiye’de demokrasiden barıştan yana, özgürlükten yana olan herkes bu konuda iktidara ‘Dur’ demeli. İtirazını cesaretle dile getirmeli, Türkiye’deki bütün partiler, hatta bugünlerde savaş siyasetinin ısrarcısı AKP iktidarının tabanı bile sesini çıkarmalıdır artık. Savaş herkese ölüm getirir. Bombalar ayırt etmez, hepimizin evinin içine girmiştir, hepimizin sofrasından ekmeğini çalmaktadır. Dolayısıyla savaş sadece olduğu yerle sınırlı olan bir değil. Dolayısıyla bugün AKP, tabanından bütün çevrelere demokratik kamuoyuna çağrı yapıyoruz, müdahale böyle olmalı. Demokrasiden, özgürlükten, barıştan yana olanlar sesini yükseltmelidir” diye konuştu.

Suriye sorununun çözülmemesi halinde hem Türkiye’nin hem dünyanın, Irak’ta Saddam sonrası dönemden daha kötüsünü yaşayabileceği uyarısını yapan Temelli, “Öte yandan BM kararının uygulanmasında ayak sürüyen bütün dünya elit yöneticilerine de aynı çağrıyı yapıyoruz. Burada bu dram yaşanırken sessiz kalmak aslında suça ortak olmaktır. Bütün bu yönetici kesimler inisiyatif almalıdır. Onun ötesinde onların inisiyatif alması için Avrupa ve dünya halklarına da çağrı yapıyoruz, nerede bir savaş varsa karşı çıkmalısınız. Eğer biz bu konuda inisiyatif alamazsak, Irak’ta Saddam sonrasındakinden daha kötü koşulları yaşayabiliriz, dünya olarak yaşayabiliriz” şeklinde konuştu.

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