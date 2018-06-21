HDP’den Aylar Sonra Onbinlerin Katılımıyla Miting

7 Haziran 2015’teki olaylı seçim mitinginden iki yıl sonra HDP yine İstasyon Meydanı’nda bir seçim mitingi yaptı. Mitinge kadın erkek, her yaştan onbinlerce kişi katıldı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı miting alanına sığmayan HDP’liler ara sokaklara taştı.

Mitinge katılmak üzere alana gelenler beklentilerini Amerika’nın Sesi’ne anlattı. Gıyasettin Kutar beklentilerinin şu sözlerle dile getirdi;” Huzur ve demokrasi istiyoruz. İnşallah barajı aşacaktır. Biz de aşması için geliyoruz.”

Zeki Galip ise HDP’nin kamplaşmayı bitireceği görüşünde. Galip;” Bize göre HDP geldiği zaman barış daha yakın diye düşünüyoruz. Kaynaşma olacak kamplaşma azalacak” dedi.

Miting alanına gelenlerin ellerinde HDP bayrakları ve dövizler vardı. Bazı HDP’liler ise Selahattin Demirtaş’ın posterlerini taşıdı. Kalabalık sık sık Öcalan lehine slogan atarken, zaman zaman da Demirtaş’ın serbest bırakılması talebini sloganlarla dile getirdi.

Değişik yörelerden sanatçıların konserleriyle başlayan mitingde daha sonra HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın TRT’de yaptığı propaganda konuşması izlettirildi.