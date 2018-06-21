HDP’den Aylar Sonra Onbinlerin Katılımıyla Miting

7 Haziran 2015’teki olaylı seçim mitinginden iki yıl sonra HDP yine İstasyon Meydanı’nda bir seçim mitingi yaptı. Mitinge kadın erkek, her yaştan onbinlerce kişi katıldı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı miting alanına sığmayan HDP’liler ara sokaklara taştı.
Mitinge katılmak üzere alana gelenler beklentilerini Amerika’nın Sesi’ne anlattı. Gıyasettin Kutar beklentilerinin şu sözlerle dile getirdi;” Huzur ve demokrasi istiyoruz. İnşallah barajı aşacaktır. Biz de aşması için geliyoruz.”
Zeki Galip ise HDP’nin kamplaşmayı bitireceği görüşünde. Galip;” Bize göre HDP geldiği zaman barış daha yakın diye düşünüyoruz. Kaynaşma olacak kamplaşma azalacak” dedi.
Miting alanına gelenlerin ellerinde HDP bayrakları ve dövizler vardı. Bazı HDP’liler ise Selahattin Demirtaş’ın posterlerini taşıdı. Kalabalık sık sık Öcalan lehine slogan atarken, zaman zaman da Demirtaş’ın serbest bırakılması talebini sloganlarla dile getirdi.
Değişik yörelerden sanatçıların konserleriyle başlayan mitingde daha sonra HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın TRT’de yaptığı propaganda konuşması izlettirildi.
Mitingde ilk konuşmayı HDP’nin İstanbul adaylarından Ahmet Şık yaptı. Şık; ”Zalimler analarımızın dillerini ortaklaştırdı. Analarımızın gözyaşlarını ayrıştırmak istediler. Bizi birbirimize kırdırtmak istediler, ülkemizi ırkçılık, milliyetçilik kindarlıkla bölmek istediler ama bir kez daha yanayayız beraberiz. Biliyoruz ki biz yana yana durdursak, analarımızın sırtına kamçıyla harita çizenlerin de menfaatleri için bu ülkenin gencecik yoksullarını ölüme gönderenlerin de sonu gelir. Yan yanayız, biradayız omuz omuzayız. Tam da bu yüzden korku, telaş ve panik içindeler. Sonlarının geldiğin biliyorlar” dedi.
Daha sonra söz alan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ise Erdoğan’ın Kürt sorununun çözüldüğü yönündeki sözlerini eleştirdi. Buldan, AKP’nin Suruç’ta provokasyon yaptığını savunarak, ”AKP, Erdoğan her gün gelip buralarda, ‘Kürt halkının bir sorunu yoktur’ diyen, sizleri görmeyen, tanımayan, anlamayan bir anlayışı, bir zihniyetten 24 Haziran’da sandıklarda hesap soracağımız gün olarak belirledik. AKP hükümeti bu seferde yaptığı provokasyonun altında kalmıştır. Bugün Adli Tıp’ın açıkladığı rapor bir kez daha göstermiştir ki, Suruç’ta insanlarımız hastane köşelerinde saldırıya uğramıştır. O çeteler ki, insanlarımızı hastanede kafalarını keserek katletmiştir” diye konuştu.
Mitinge katılanlar, mitingin sonunda bir süre sloganlar eşliğinde yürüyüş yaptı. Polisin müdahale etmediği gruplar daha sonra dağıldı.
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