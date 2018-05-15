HDP'den Demirtaş’ın tahliyesi için başvuru

Halkların Demokratik Partisi (HDP), Edirne Cezaevi'nde tutuklu olan cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmesi için Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvuruda bulundu.

HDP'den yapılan yazılı açıklamada, başvurunun parti adına Hukuk ve İnsan Haklarından Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Ayşe Acar Başaran, Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan ve Demirtaş'ın avukatları tarafından yapıldığı belirtildi.

Başvuru sonrasında Ankara Adliyesi önünde bir açıklama yapan Başaran'ın "Biz 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ne içine düştüğü aczden kurtulma şansı veriyoruz” dediği aktarıldı. Açıklamaya göre, Başaran, Demirtaş'ın 13 Mayıs itibarıyla resmen cumhurbaşkanı adayı olduğunu hatırlatarak, "Ama kendisi şu anda siyasal yargının bir kararı ile hâlâ cezaevinde tutuluyor. Bizim bu talepte bulunmamız gerekmezdi. Ama 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nin ‘Demirtaş Cumhurbaşkanı adayıdır ve seçim çalışması yürütmesi gerekir' diye tahliye etmesi gerekiyordu” diye konuştu.

Açıklamada, "Düşünün ki ülkenin cumhurbaşkanı adaylarından biri devletin tüm imkanlarından yararlanarak şehir şehir miting yapacak, ama bir cumhurbaşkanı adayı, diğer adayın denetiminde olan yargı tarafından rehin tutulacak. Böyle adil, eşit, özgür seçim çalışması yapılamaz” ifadesi kullanıldı.

Demirtaş'ın serbest bırakılmasının sadece HDP'nin değil, "HDP’ye oy vermiş milyonlarca yurttaşın talebi” olduğu belirtildi.

HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Demirtaş, Kasım 2016'dan beri Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor. Demirtaş hakkında "terör örgütü kurma, yönetme, örgüt propagandası, suç ve suçluyu övme” iddialarıyla açılmış birden fazla dava var. Tutuklu yargılanan Demirtaş'ın 142 yıla kadar hapsi isteniyor.

DW/JD,CÖ

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