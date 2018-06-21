HDP'den Diyarbakır'da son üç yılın en kalabalık mitingi

HDP, Diyarbakır'da "Büyük Amed Mitingi" adıyla İstasyon Meydanı'nda on binlerce insanın katıldığı bir seçim mitingini gerçekleştirdi. Bu, 5 Haziran 2015 HDP mitinginden sonra İstasyon Meydanı'nda gerçekleşen en kalabalık mitingdi. Kalabalık, İstasyon'un Bağlar ve Urfa Kapı'ya açılan yollarına kadar uzandı. Mitingde HDP Diyarbakır Eş Başkanları Şerif Camcı, Filiz Buluttekin'in konuşmasının ardından HDP'nin tutuklu milletvekili Çağlar Demirel'in mesajı okundu. Gazetecilik yaptığı sırada Diyarbakır'a sık sık geldiğini söyleyen HDP İstanbul 2. milletvekili adayı Ahmet Şık, Diyarbakır seninle gurur duyuyor sloganlarıyla konuşmasına başladı. "Zalim Dehaklara teslim olmayan, Devrimci Kawa'nın yiğit insanları, Ahmed Arif'in, Ape Musa'nın, Vedat Aydın'ın, Tahir Elçi'nin memleketine merhaba " diyerek konuşmasına başlayan Şık, 5 Haziran 2015'de İstasyon Meydanı'nda patlayan bombayı, hayatını kaybeden beş insanı hatırlattı, insanların çığlıklarının havada asılı durduğunu söyledi. İktidarın medyayı ele geçirdiğini, kendi medyasıyla kötülük yaydığını savundu.

"Kiralık kalemler AKP'nin suç ortaklığını üstleniyor" diyen Şık, Suruç'ta yaşananlarla bunun daha net görüldüğünü söyledi. Şık: Mafya iktidarını yıkacağız Şık'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle: "Bir yanında Bahçeli, bir yanında Çiller, ama hiç utanmadan, yüzü kızarmadan 'Çözüm sürecini HDP bitirdi' diyor" "'Kürt sorunu yok' diyen istibdat heveslisine, 'Var' diyeceğiz, çözümü de demokrasi diyeceğiz. Demokratik çözüm senin kenara çekilmenle başlayacak' diyeceğiz. Bu mafya iktidarını yıkacağız." Ahmet Şık'tan sonra Diyarbakır'ın 12 milletvekili adayı hep birlikte sahneye çıktı ve "Diyarbakır sizinle gurur duyuyor" sloganlarıyla miting alanını selamladılar. Kalabalığın "Selo Başkana Özgürlük" sloganları eşliğinde Demirtaş'ın TRT'deki on dakikalık konuşması da izletildi. Demirtaş oradaymış gibi pür dikkat izlenilen videodan sonra konuşma sırası Pervin Buldan'a geldi. Kalabalığa bakıp "Amed kararını vermiş " diyen Buldan, HDP'nin tutuklu eski eş başkanları, milletvekili ve belediye başkanlarına, İmralı'da hapiste bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan'a selam gönderdi.

Buldan, 5 Haziran'da meydanda patlayan bombayı hatırlattı ve "Bugün o patlamanın yaşandığı yere insanlar sel olup aktı. Kürt halkı Sur'u, Cizre'yi unutmaz" dedi. HDP Eş Genel Başkanı Suruç'ta yaşanan son olayla ilgili de şunları söyledi: "Suruç'ta katliam yapan zihniyet asla Kürtlerin unutmayacağız bir katliamdır. Suruç halkı yalnız değildir. Tüm Kürdistan halkı Suruç halkıyla beraberdir. AKP hükümeti bu sefer yaptığı provokasyonun altında kalmıştır. "Bugün adli tıp raporu bir kez daha göstermiştir ki; insanlarımız hastane köşelerinde AKP'nin organize ettiği çetelerin saldırılarına uğramıştır. O çeteler ki; insanlarımızın kafalarını keserek katletmiştir. İşte bugün Amed meydanında sizler Suruç'a, Sur'a, Gever'i Selahattin Demirtaş'a sahip çıktınız. Hepinize teşekkür ediyoruz." Buldan'dan 90'lara dönüş eleştirisi Pervin Buldan, eski Başbalkan Tansu Çiller'in AKP mitingine katılmasını da hatırlattı ve bunu "90'lara dönüş" olarak tanımladı: "İstanbul'da kurdukları ittifaklarla, yanlarına aldıkları Tansu Çiller, Mehmet Ağar, Sedat Peker'le bir kez daha gösterdiler ki; Kürt halkına karşı düşmanlıkları devam ediyor. Kürt sorunu görmek istiyorlarsa, yanına aldıkları Tansu Çiller, Mehmet Ağar'ın yüzüne baksınlar.

"Tansu Çiller ve Mehmet Ağar 90'lı yıllarda asit kuyularında insanlarımızı diri diri yakan ve katledenlerdir. O kurdukları ittifakın içerisinde Susurluk ittifakı vardır. Tam bir kurtlar sofrası kurdular. Bu sofrada Türkiye'yi 90'lı yıllara geri götürmeyi istiyorlar. Kürtleri 90'lı yıllara bir daha geri dönmeyecek." Buldan'ın konuşmasının bitiminden sonra, sahneye çıkan sanatçı Mem Arart küçük bir konser verdi. Meydanı dolduran insanların hep bir ağızdan eşlik ettiği şarkılarda duygulanıp ağlayan birçok insan oldu. 'Boşuna ciğerimiz yanmadı' Mitingin ardından 5 Haziran 2015'te bombanın patladığı trafonun önünde duran birkaç kişiyle konuştuk. Adının Hanım olduğunu söyleyen orta yaşlı bir kadın, patlamanın olduğu yerin tam çaprazında durduğunu anlattı, o anı hiç unutmadığını söylüyor: "Bu yüzden oylarımıza, Demirtaş'a, HDP'ye sahip çıkmak için geldik. Bu manzaraya bakın, biri gider on gelir, on gider bin geliriz. Bitmedik, bak, buradayız. Allahın izniyle bu halk tüm değerlerine sahip çıkacak. oylarına, Demirtaş'a, gençlere... Boşuna ciğerimiz yanmadı. Canımda bir tek damla kan da kalsa bırakmayacağız."