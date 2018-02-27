HDP'den düşürülen vekilliklere tepki

HDP'den "sivil darbe" tepkisi geldi.HDP Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım ve HDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan haklarındaki kesinlenmiş mahkeme cezalarına ilişkin Başbakanlık tezkereleri, TBMM Genel Kurulu'nda okundu.
Milletvekillikleri düşürülen HDP'lilerden Yıldırım hakkında "Cumhurbaşkanına haraket", Ayhan hakkında ise "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından kesinleşmiş mahkeme kararı bulunuyordu.
HDP'li vekiller, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın tezkereyi okumadan önce Genel Kurul’u terk etti.
HDP'den "sivil darbe" suçlaması
Genel Kurul’dan ayrılmadan önce söz alan HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, milletvekilliklerinin düşürülmesini, "her seferinde tekrarlanan ve halkların iradesine darbe vuran" bir adım olarak niteledi.
Yaşananları "sivil darbe" diye tanımlayan Kerestecioğlu, Yıldırım'ın vekilliğinin düşürülme gerekçesine değinirken, "Padişah bozuntusu sözünden dolayı bir milletvekilinin vekilliği düşürülüyorsa; bu, aslında bu söze muhatap olanın acziyetini gösterir" ifadesini kullandı.
Kerestecioğlu, 2015 yılında Suriye'nin kuzeyinde IŞİD'lilerin döşediği mayına basarak hayatını kaybeden Aziz Güler'le ilgili paylaşımı nedeniyle Temmuz 2017'de hakkında hapis cezası verilen HDP milletvekili Ayhan'la ilgili karar konusunda ise şöyle dedi:
"İbrahim Ayhan vekilimizin de IŞİD’e karşı mücadele eden bir kişiyle ilgili 'Ölümsüzdür' yazdığı sosyal medya paylaşımı nedeniyle vekilliği düşürülmektedir. Bunlar utançtır utanç!"
Kerestecioğlu, "Ahmet Yıldırım, İbrahim Ayhan halkın sonsuza kadar vekilleridir. Bu meclis artık gerçekten sadece 'Son kişi kalana kadar burada olacağız' dediğimiz için, halkımıza söz verdiğimiz için burada olduğumuz bir meclistir" diye ekledi.
Düşürülen milletvekilliği sayısı 9 oldu
Yıldırım ve Ayhan hakkında verilen kararla birlikte, son bir yıl içinde milletvekilliği düşürülen HDP'li sayısı dokuza yükseldi. HDP'nin meclisteki sandalye sayısı ise 50'ye indi.
Partinin eski eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ dâhil, dokuz milletvekili de PKK ile bağlantıları olduğuna dair suçlamalar gerekçesiyle hapiste.
HDP'nin 2015'teki seçimler sonucunda meclise giren 59 vekilinden sadece 46'sı şu an parlamentoda görev yapabiliyor.
DW,DHA/CÖ,BÖ
© Deutsche Welle Türkçe
Kıbrıs'ı karıştıran skandal! 400 kadını seks kölesi yaptılar
Lunaparkta balerinin elbisesini açıp göğsünü açıkta bıraktılar
CHP PM Üyesi Zeki Kılıçaslan: Gerekirse HDP ile ittifak yapılır
Plaja indi, olanlar oldu
Şüpheli valizden birçok ildeki hastaların dosyaları çıktı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sert çıkış: Kadir Mısıroğlu diye bir soytarı var
II. Abdülhamid’in torunundan çok sert dizi tepkisi
Bu telefonlar 2018'e damga vuracak!
Başbakan Yıldırım 'belgelerle geldim' dedi ve canlı yayında açıkladı!
Suriyeli kadınlar 'insani yardım karşılığı cinsel ilişkiye zorlandı'
WhatsApp’tan hem iyi hem de kötü haber! WhatsApp Pay nasıl çalışıyor?
Akıllara durgunluk veren olay! Babasının öldürdüğü bebek mezarından kalktı
Okuyucu Yorumları 0 yorum