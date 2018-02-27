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HDP'den düşürülen vekilliklere tepki

27.02.2018 20:04 | Son Güncelleme

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım ve Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan’ın vekillikleri, TBMM Genel Kurulu'nda okunan tezkere ile düşürüldü.

HDP'den düşürülen vekilliklere tepki

HDP'den "sivil darbe" tepkisi geldi.HDP Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım ve HDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan haklarındaki kesinlenmiş mahkeme cezalarına ilişkin Başbakanlık tezkereleri, TBMM Genel Kurulu'nda okundu.

Milletvekillikleri düşürülen HDP'lilerden Yıldırım hakkında "Cumhurbaşkanına haraket", Ayhan hakkında ise "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından kesinleşmiş mahkeme kararı bulunuyordu.

HDP'li vekiller, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın tezkereyi okumadan önce Genel Kurul’u terk etti.

HDP'den "sivil darbe" suçlaması

Genel Kurul’dan ayrılmadan önce söz alan HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, milletvekilliklerinin düşürülmesini, "her seferinde tekrarlanan ve halkların iradesine darbe vuran" bir adım olarak niteledi.

Yaşananları "sivil darbe" diye tanımlayan Kerestecioğlu, Yıldırım'ın vekilliğinin düşürülme gerekçesine değinirken, "Padişah bozuntusu sözünden dolayı bir milletvekilinin vekilliği düşürülüyorsa; bu, aslında bu söze muhatap olanın acziyetini gösterir" ifadesini kullandı.

Kerestecioğlu, 2015 yılında Suriye'nin kuzeyinde IŞİD'lilerin döşediği mayına basarak hayatını kaybeden Aziz Güler'le ilgili paylaşımı nedeniyle Temmuz 2017'de hakkında hapis cezası verilen HDP milletvekili Ayhan'la ilgili karar konusunda ise şöyle dedi:

"İbrahim Ayhan vekilimizin de IŞİD’e karşı mücadele eden bir kişiyle ilgili 'Ölümsüzdür' yazdığı sosyal medya paylaşımı nedeniyle vekilliği düşürülmektedir. Bunlar utançtır utanç!"

Kerestecioğlu, "Ahmet Yıldırım, İbrahim Ayhan halkın sonsuza kadar vekilleridir. Bu meclis artık gerçekten sadece 'Son kişi kalana kadar burada olacağız' dediğimiz için, halkımıza söz verdiğimiz için burada olduğumuz bir meclistir" diye ekledi.

Düşürülen milletvekilliği sayısı 9 oldu

Yıldırım ve Ayhan hakkında verilen kararla birlikte, son bir yıl içinde milletvekilliği düşürülen HDP'li sayısı dokuza yükseldi. HDP'nin meclisteki sandalye sayısı ise 50'ye indi.

Partinin eski eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ dâhil, dokuz milletvekili de PKK ile bağlantıları olduğuna dair suçlamalar gerekçesiyle hapiste.

HDP'nin 2015'teki seçimler sonucunda meclise giren 59 vekilinden sadece 46'sı şu an parlamentoda görev yapabiliyor.

DW,DHA/CÖ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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