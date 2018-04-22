HDP’den İkinci Turda Gül’e Destek Sinyali

HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir, Abdullah Gül’ün aday gösterilmesi ve Erdoğan’la birlikte ikinci tura kalması halinde, destekleyebileceklerini söyledi. Ancak Pir, destek için Gül’ün HDP’nin ilkelerine yakın durması şartını koştu.

Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanlığı adaylığı şimdi de Halkların Demokratik Partisi tarafından gündeme getirildi. Irak Kürdistan Bölgesel Yönetiminden yayın yapan Rudaw TV’ye konuşan HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir, ikinci tur için Abdullah Gül’e destek sinyali verdi.

Amerika’nın Sesi’nin telefonla ulaştığı Pir, desteklerinin şarta bağlı olduğunu söyledi. Pir, “Birinci turda adayımız zaten olacak ve ona yükleneceğiz. Abdullah Gül diğer partiler tarafından aday gösterilirse ve Erdoğan’la birlikte ikinci tura kalırsa, bizim ilkelerimiz var, Kürt sorununun çözümü, OHAL’in kalkması, demokratikleşme, bu konularda bizim ilkelerimize gelirse, ikinci turda elbette böyle bir çağrıda bulunabiliriz seçmenlerimize” dedi.

Kayıtsız şartsız destek sunmalarının söz konusu olmadığını söyleyen Pir, “Bizim gündemimizde şu anda Abdullah Gül yok. Bizim kendi adayımız konuşuluyor. Henüz karar vermedik ama öyle olacak. Eğer birinci turda kendi adayımızı destekleriz. Eğer Erdoğan’la Abdullah Gül kalırsa, ilkelerimizi masaya koyarız. O doğrultuda bizim ilkelere yakın durursa, ikinci turda onu desteklememiz söz konusu olabilir” diye konuştu.

Pir aday konusunda henüz bir karar vermediklerini de ifade ederek, Eski Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş’ın isminin parti içinde tartışıldığını söyledi.