HABER

HDP’den İkinci Turda Gül’e Destek Sinyali

22.04.2018 19:32 | Son Güncelleme

HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir, Abdullah Gül’ün aday gösterilmesi ve Erdoğan’la birlikte ikinci tura kalması halinde, destekleyebileceklerini söyledi

HDP’den İkinci Turda Gül’e Destek Sinyali

HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir, Abdullah Gül’ün aday gösterilmesi ve Erdoğan’la birlikte ikinci tura kalması halinde, destekleyebileceklerini söyledi. Ancak Pir, destek için Gül’ün HDP’nin ilkelerine yakın durması şartını koştu.

Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanlığı adaylığı şimdi de Halkların Demokratik Partisi tarafından gündeme getirildi. Irak Kürdistan Bölgesel Yönetiminden yayın yapan Rudaw TV’ye konuşan HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir, ikinci tur için Abdullah Gül’e destek sinyali verdi.

Amerika’nın Sesi’nin telefonla ulaştığı Pir, desteklerinin şarta bağlı olduğunu söyledi. Pir, “Birinci turda adayımız zaten olacak ve ona yükleneceğiz. Abdullah Gül diğer partiler tarafından aday gösterilirse ve Erdoğan’la birlikte ikinci tura kalırsa, bizim ilkelerimiz var, Kürt sorununun çözümü, OHAL’in kalkması, demokratikleşme, bu konularda bizim ilkelerimize gelirse, ikinci turda elbette böyle bir çağrıda bulunabiliriz seçmenlerimize” dedi.

Kayıtsız şartsız destek sunmalarının söz konusu olmadığını söyleyen Pir, “Bizim gündemimizde şu anda Abdullah Gül yok. Bizim kendi adayımız konuşuluyor. Henüz karar vermedik ama öyle olacak. Eğer birinci turda kendi adayımızı destekleriz. Eğer Erdoğan’la Abdullah Gül kalırsa, ilkelerimizi masaya koyarız. O doğrultuda bizim ilkelere yakın durursa, ikinci turda onu desteklememiz söz konusu olabilir” diye konuştu.

Pir aday konusunda henüz bir karar vermediklerini de ifade ederek, Eski Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş’ın isminin parti içinde tartışıldığını söyledi.

İYİ Parti'den AK Parti'ye olay tweetİYİ Parti'den AK Parti'ye olay tweet
Dışişleri'nden ABD'nin Türkiye raporuna tepki! Dışişleri'nden ABD'nin Türkiye raporuna tepki!
CHP'nin adayı Meral Akşener mi? CHP'nin adayı Meral Akşener mi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti'den AK Parti'ye olay tweet

İYİ Parti'den AK Parti'ye olay tweet

MHP'li 5 milletvekili de mi İYİ Parti'ye geçiyor?

MHP'li 5 milletvekili de mi İYİ Parti'ye geçiyor?

Murat Boz'un yüzü gülmüyor! Aslı Enver'i aldattı mı?

Murat Boz'un yüzü gülmüyor! Aslı Enver'i aldattı mı?

Ceyda Ersoy, Esra Ersoy'un çıplak videosu hakkında konuştu

Ceyda Ersoy, Esra Ersoy'un çıplak videosu hakkında konuştu

İYİ Parti seçime katılabilecek mi? YSK Başkanı'ndan son dakika açıklaması

İYİ Parti seçime katılabilecek mi? YSK Başkanı'ndan son dakika açıklaması

Son dakika! CHP ve İYİ Parti anlaştı! Hangi milletvekilleri İYİ Parti'ye geçti?

Son dakika! CHP ve İYİ Parti anlaştı! Hangi milletvekilleri İYİ Parti'ye geçti?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD Başkanı Trump'dan yine Twitter'dan duyurdu! Kuzey Kore tepkisi

ABD Başkanı Trump'dan yine Twitter'dan duyurdu! Kuzey Kore tepkisi

ABD'de çıplak saldırgan dehşeti: Ölü ve yaralılar var

ABD'de çıplak saldırgan dehşeti: Ölü ve yaralılar var

Kriz çıkaracak son dakika gelişmesi! Jetler yolcu uçağına müdahale etti

Kriz çıkaracak son dakika gelişmesi! Jetler yolcu uçağına müdahale etti

Suudi Arabistan'da neler oluyor? Suudi Bakanlıktan son dakika kararı

Suudi Arabistan'da neler oluyor? Suudi Bakanlıktan son dakika kararı

Afganistan'da son dakika intihar saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Afganistan'da son dakika intihar saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Milyonlarca çocuk onunla büyüdü... Sırrı ortaya çıktı

Milyonlarca çocuk onunla büyüdü... Sırrı ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.