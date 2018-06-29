HABER

HDP’den milletvekili seçilen Leyla Güven’e tahliye

29.06.2018 17:01 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimlerinde HDP’den milletvekili seçilen tutuklu Leyla Güven’in tahliyesine karar verildi.

Güven’in avukatı seçimlerden sonra müvekkilinin tahliyesi için Diyarbakır 9.Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurmuştu.Halkların Demokratik Partisi (HDP) tarafından 24 Haziran genel seçimlerinde Hakkari'den aday gösterilen ve seçilen tutuklu Leyla Güven'in tahliyesine karar verildi. HDP Kadın Meclisi’nin Twitter hesabından yaptığı açıklamada Leyla Güven'in tahliye edildiği bilgisi paylaşıldı.

Güven’in avukatı Reyhan Yalçındağ DW Türkçe’ye dün yaptığı açıklamada Güven’in serbest bırakılması istemiyle Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi’ne dilekçeyle başvurduklarını söylemişti. Yalçındağ, başvurularında Anayasa Mahkemesi’nin Balbay kararı olarak bilinen ve CHP'nin eski milletvekillerinden Mustafa Balbay’ın 2013 yılında tahliye olmasına vesile olan kararına gönderme yaptıklarını belirtmişti.

DHA’nın haberine göre mahkeme heyeti oy birliği ile aldığı kararda, Güven için yurt dışına çıkış yasağı konulmasını da kararlaştırdı.

Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Leyla Güven, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’e yönelik başlattığı Zeytin Dalı operasyonuna ilişkin sosyal medya paylaşımları ve basın açıklamaları nedeniyle gözaltına alınmıştı. Güven, 31 Ocak 2018'den bu yana tutuklu bulunuyordu. Güven'in tutuklanma gerekçesi "örgüt kurmak ve yönetmek” olarak belirtilmişti.

DW/DÇÜ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNEROltu taşından yapıldı... Fiyatı dudak uçuklatıyor!Oltu taşından yapıldı... Fiyatı dudak uçuklatıyor!
Kozmonot Dünya Kupası'nı uzaydan takip ediyorKozmonot Dünya Kupası'nı uzaydan takip ediyor
Trump ve Putin'in Suriye'den çekilmeyi konuşacağı iddia edildiTrump ve Putin'in Suriye'den çekilmeyi konuşacağı iddia edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Eren Erdem tutuklandı!

Son dakika! Eren Erdem tutuklandı!

CHP'li Gürsel Erol bakın kimin torunu çıktı!

CHP'li Gürsel Erol bakın kimin torunu çıktı!

Berk Oktay yine çıplak videosuyla gündemde!

Berk Oktay yine çıplak videosuyla gündemde!

Özgü Namal'ın köy hayatı

Özgü Namal'ın köy hayatı

Muharrem İnce gitmeden CHP'den istifa haberi geldi!

Muharrem İnce gitmeden CHP'den istifa haberi geldi!

Askerlikte bir dönem sona eriyor! Askere gideceklerle ilgili son dakika gelişmesi

Askerlikte bir dönem sona eriyor! Askere gideceklerle ilgili son dakika gelişmesi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kozmonot Dünya Kupası'nı uzaydan takip ediyor

Kozmonot Dünya Kupası'nı uzaydan takip ediyor

Trump ve Putin'in Suriye'den çekilmeyi konuşacağı iddia edildi

Trump ve Putin'in Suriye'den çekilmeyi konuşacağı iddia edildi

Milyarder playboy 'içine şeytan kaçtı' diyerek nişanlısını öldürdü

Milyarder playboy 'içine şeytan kaçtı' diyerek nişanlısını öldürdü

Dünya kupasının oynandığı Moskova'da güvenlik alarmı!

Dünya kupasının oynandığı Moskova'da güvenlik alarmı!

Robotlara hareket kabiliyetlerini artıracak canlı kas eklemlendi

Robotlara hareket kabiliyetlerini artıracak canlı kas eklemlendi

Son Dakika... Büyük facia! 100 kişiden haber alınamıyor!

Son Dakika... Büyük facia! 100 kişiden haber alınamıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.