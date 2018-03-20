HDP’den Uluslararası Camiaya Afrin Tepkisi

Toplantıda konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın eleştirilerinin hedefinde uluslararası kamuoyu vardı. Buldan, Türkiye’nin Afrin’e girişine seyirci kaldıkları gerekçesiyle, BM, Avrupa Konseyi, Avrupa Parlamentosu gibi kurumlara tepki göstererek, büyük bir saldırıyla karşı karşıya kalan Afrin halkı, bu savaşa dur diyen bir dünya ülkesi ne yazık ki olmadı, Birleşmiş Milletler ateşkes kararına uymayan Türkiye’ye ne yazık ki sesini çıkarmadı. Tüm bu süreçte Afrin işgaline seyirce kalan Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi, Birleşmiş Milletler gibi yaptırım gücü olan kurumlar insanlığın vicdanında mahkum oldular. Bu kurumların güvenilirlikleri sarsıldı” dedi.

Türkiye’nin Suriye savaşının tarafı olduğunu ifade eden Buldan, “Mazlum Afrin halkının iradesini yok sayıp barbar ÖSO tarafında yer aldınız. Bölge halkları bu politikanızı unutur mu sanıyorsunuz. Barış ve dostluk eli uzatma yerine savaş başlattınız. Bölge halkı bir daha Türkiye’ye güvenli bakabilir mi? Soruyoruz: Afrin’i ele geçirmekle, Afrin belediyesine bayrak asmakla Türkiye büyüdü mü? Yoksul Anadolu halkının refahı arttı mı? İşsizlik, yoksulluk azaldı mı? Halkın geleceğe dair güveni arttı mı? Ekonomide, eğitimde, sağlıkta, milli gelirde Türkiye büyüdü mü? Toplumun sorunları çözüldü mü? Bunların hiç biri olmadı ve olmayacak da. Bu savaşın faturası da Türkiye toplumuna ödetilecek. Ezilen, sömürülen yine Türkiye halkları olacak. Türkiye’deki iç kriz daha da büyüyecek. Çünkü buna bir de Suriye krizi eklendi. Türkiye Suriye’deki savaşın açık tarafıdır bundan sonra. Bundan sonra yaşanacak her çatışma ve kriz Türkiye’yi içine alacaktır. Komşuya götürülen acıdan Türkiye toplumuna refah ve huzur çıkmaz” diye konuştu.

Buldan, IŞİD’in yeniden güçleneceğini savunarak, “Şimdi oraya dünyanın çeşitli bölgelerinden toplanmış Selefi ÖSO gruplarının yerleştirilecek olması, Suriye’de IŞİD ve türevlerinin yeniden kazanması anlamına gelecektir. Suriye’de IŞİD ve El Kaide yeniden hortlayacaktır. Bunun sorumlusu da AKP-MHP Koalisyonudur. Tüm dünya Kürtlerinin gayretleri sonucunda yenilmiş Selefi çete terörüyle yeniden uğraşmak zorunda kalacaktır. Buradan bir kez daha uyarıyor ve çağrıda bulunuyoruz: Rusya ile kirli pazarlıklar ve ÖSO çeteleriyle, El Kaide ile yan yana durmak, IŞİD’e alan açmak, Türkiye’ye kaybettirecektir. Bu politikadan derhal vazgeçilmelidir. Bunun yerine bölgenin halklarından yana, demokrasiden ve bölgesel barıştan yana alınacak bir tavır Türkiye ve bölge halklarına kazandıracaktır. Afrin savaşıyla Kürt sorunu çözülmedi, ortadan kalkmadı. Daha da karmaşık hale geldi, daha fazla uluslararası boyut kazandı. Kürt sorununun çözüm yolu daha fazla işgal, daha fazla savaş değil, daha fazla kan dökülmesi değil, diyalog, müzakere ve demokratikleşmedir” dedi.

Uluslararası toplumdan Afrin’e yardım çağrısı yapan Buldan,”Afrin’de Kürt halkının mallarını yağmalamak isteyenler Afrin’in onurlu duruşuyla karşı karşıya kalacaktır. Afrin’den göç etmek zorunda kalan insanlar çok ciddi sorunlar ile karşı karşıyadır. Bu nedenle uluslararası insani yardım kurumlarını acilen göreve çağırıyoruz. Uluslararası toplum bir nebze bile olsa utancını hafifletmek için yaşanan facianın tahribatını gidermeye yönelik ciddi girişimlerde bulunmalıdır” şeklinde konuştu.