HDP'den yeni 'mühürsüz oy' uyarısı

"Bunun seçim güvenliğine ve seçimlerin adil işleyişi ile çok yakından ilgili olduğunu sürekli söylüyoruz. Bunu YSK başkanına da aktardık" diyen Sancar, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 18 ilden birçok ilçe ve köyü kapsayacak şekilde sandık nakli ve birleştirme talebinin YSK'ya ulaştığı bilgisine sahip olduklarını ifade etti. Sancar, "Bu talep idareden geliyor, valiliklerden, il seçim kurularından geliyor. Bu illerin tamamı Kürt bölgesindeki iller" diye ekledi.

HDP Basın Bürosu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre toplantı sonrası konuşan Sancar, görüşmedeki tek konunun "sandık birleştirme ve sandık taşınması olayı" olduğunu söyledi.

HDP’li Sancar, "Yeni bir mühürsüz oy vakasıyla karşı karşıya kalma ihtimalimiz yüksek" dedi.24 Haziran seçimlerinde sandıkların güvenlik gerekçesiyle başka bölgelere taşınabilecek olmasına tepki gösteren Halkların Demokratik Partisi (HDP) temsilcileri, bu konuyu Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven ile görüştü. Yüksek Seçim Kurulu'ndaki görüşmeye, HDP'den Mardin Milletvekili Mithat Sancar ve partinin YSK'daki temsilcisi Mehmet Tiryaki katıldı.

"Seçim sonucu değişebilir"

Taşınmak istenen seçmen sayısının 270 bini bulduğunu belirten Sancar, YSK'nın gelen talepleri Cuma gününden beri ele aldığını ve şu ana kadar birkaç ille ilgili kararını verdiğini söyleyerek şöyle dedi:

"Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sonucu yüzde 0,1 bile belirleyebilir. Çok az bir miktar oyla ülkenin cumhurbaşkanının kim olacağı belirlenebilir. Seçim sonucu değişebilir."

Bölgedeki seçmenin vereceği oyun, HDP'nin önündeki yüzde 10'luk seçim barajı açısından önemine dikkat çeken Sancar, "Eğer bu taşınan sandıklardaki seçmen nakledildiği yere gitmezse ki gitmeme ihtimali var veya korkup oyunu başka türlü kullanırsa seçim sonuçlarına çok ağır bir müdahale yapılmış olacaktır. Beş kilometre civarında bir mesafe olduğunu söylüyorlar ama orada beş kilometre mesafenin ne anlama geldiğini ayrıca yöreyi bilenler daha iyi anlar" dedi.

Sandıkların taşınmasına imkân sağlayan güvenlik gerekçesini inandırıcı bulmadığını ifade eden Sancar, "İdarenin bu talebi seçim sonuçlarına hükümetin müdahale etme isteğinden başka bir anlama gelmiyor. Sonuçları kendi lehine değiştirme hırsından başka bir gerekçe sahip değildir. O nedenle YSK’den bu talepleri reddetmesini istedik" dedi.